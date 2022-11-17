有樓睇｜(多相)慧雲峯高層兩房戶 擁品味靚裝 綠蔭市景超開揚

北角單幢物業慧雲峯，向以景觀佳、實用率高、會所設備完善，出入交通和日常生活配套便利見稱，物業四周名校林立，故吸引不少家庭客入市自用。現時物業有一個高層單位放盤，不單擁有新淨靚裝，間隔亦非常四正實用，屬廳大房大格局，而且望超開揚翠綠山景及市景，居住環境非常清靜舒適。

啡調裝潢 營造暖意氛圍 上述放盤單位為慧雲峯高層D室，實用面積849方呎，屬套兩房間隔，叫價2,000萬元，平均實用呎價23,557元。全屋裝修新淨中見品味，以木色為主調，運用不同深淺度的啡色裝潢和傢具，營造具層次質感的溫暖家居氛圍。景觀方面，單位座向南方，同時位處高層，而客廳外接露台，主要望開揚翠綠山景和市景，景致絕對開揚吸引。此外，單位實用率有近八成，大廳和睡房間隔闊大方正，傢俬擺位輕鬆容易。