有樓睇｜(多相)懷舊不殘舊 尖沙咀59年單幢舊樓罕放 超實用 勁方便

不少人認為舊樓好處多，普遍覺得舊樓地理位置方便，實用率高，少有窗台和走廊位，可用盡每一吋空間，而間隔亦比一般新樓大，較為好使好用。位於尖沙咀的單幢舊樓物業永業大廈，目前只有一個放盤，不單有齊上述優點，裝修亦相當有特色，充滿年代感，懷舊但不殘舊！

復古裝潢 恍如時光倒流

永業大廈對一次錄得成交已是去年1月，交投和放盤量向來極少。物業目前唯一一個放盤單位為高層C室，實用面積612方呎，屬兩房間隔，叫價720萬元，平均實用呎價11,764元。單位間隔非常四正實用，廳大房大，實用率超過八成；客飯廳為L形開則，因廚房改作開放式設計，令闊大的廚房亦變相納入大廳範圍，空間感大增。兩個睡房面積同樣寬敞，設有90度大窗戶，即使以樓景為主，室內光線仍十分充裕。

裝修方面，單位大廳、廚房和浴室均採用富懷舊氣息的瓷磚鋪砌，復古的用色和圖案別緻獨特，令人有時光倒流的錯覺！雖然裝潢復古懷舊，但整體裝修新淨企理，不需再花大錢修葺，可即買即住。

另外，永業大廈鄰近尖東科學館，步行往港鐵紅磡站及尖沙咀站都方便，前往加連威老道一帶核心購物區亦只需數分鐘步程，位置可謂旺中帶靜。