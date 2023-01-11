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地產
2023-01-11 18:58:18

有樓睇｜(多相)懷舊不殘舊 尖沙咀59年單幢舊樓罕放 超實用 勁方便

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開放式廚房以米黃色花朵瓷磚鋪砌，充滿濃厚的懷舊氣息，而且空間寬敞，非常實用。

開放式廚房以米黃色花朵瓷磚鋪砌，充滿濃厚的懷舊氣息，而且空間寬敞，非常實用。

不少人認為舊樓好處多，普遍覺得舊樓地理位置方便，實用率高，少有窗台和走廊位，可用盡每一吋空間，而間隔亦比一般新樓大，較為好使好用。位於尖沙咀的單幢舊樓物業永業大廈，目前只有一個放盤，不單有齊上述優點，裝修亦相當有特色，充滿年代感，懷舊但不殘舊！

永業大廈樓齡已有59年，物業外牆曾經過翻新，外貌尚算新淨。 L型開則大廳，十分闊大實用。 大廳鋪有墨綠色漸變色調地磚，配以奶白色牆身，懷舊獨特並非常簇新。 浴室牆身和地下以深彩藍色瓷磚鋪砌，配以闊大的企缸，加上設有大窗戶，屬少見的設計格局。 單位以樓景為主，大廳其中一扇窗面向尖東科學館，景致開揚。 睡房空間闊落，設90度大窗，光猛通爽。 睡房空間闊落，設90度大窗，光猛通爽。

復古裝潢 恍如時光倒流

永業大廈對一次錄得成交已是去年1月，交投和放盤量向來極少。物業目前唯一一個放盤單位為高層C室，實用面積612方呎，屬兩房間隔，叫價720萬元，平均實用呎價11,764元。單位間隔非常四正實用，廳大房大，實用率超過八成；客飯廳為L形開則，因廚房改作開放式設計，令闊大的廚房亦變相納入大廳範圍，空間感大增。兩個睡房面積同樣寬敞，設有90度大窗戶，即使以樓景為主，室內光線仍十分充裕。
裝修方面，單位大廳、廚房和浴室均採用富懷舊氣息的瓷磚鋪砌，復古的用色和圖案別緻獨特，令人有時光倒流的錯覺！雖然裝潢復古懷舊，但整體裝修新淨企理，不需再花大錢修葺，可即買即住。
另外，永業大廈鄰近尖東科學館，步行往港鐵紅磡站及尖沙咀站都方便，前往加連威老道一帶核心購物區亦只需數分鐘步程，位置可謂旺中帶靜。

放盤單位資料

物業名稱：永業大廈
地址：尖沙咀漆咸道南121123
樓齡：59
放盤單位：高層C (物業編號：SXU597)
叫價：720萬元 (參考市值租金約2萬元)
實用面積：612方呎 / @11,764
間隔：兩房
單位相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/Winston-Mansion_SXU597?fromagent=06156
查詢電話：9288 2980 (中原地產 胡先生)

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