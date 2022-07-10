熱門搜尋:
C觀點 安倍晉三 雷神奇俠4 倪匡逝世 故宮文化博物館 報稅 新盤 姜濤 周顯 牙科街症
返回
地產
2022-07-10 17:59:10

有樓睇｜(多相)接近180度全海景 泓碧最靚景一房戶 低水放720萬

分享：
接近180度的吐露港及海星灣海景，同時遠望八仙嶺山景，景觀殺食吸引。

接近180度的吐露港及海星灣海景，同時遠望八仙嶺山景，景觀殺食吸引。

不少人買樓喜歡望海景，有海景的單位價錢普遍較高，若然是全海景就會更貴，但有時亦有例外。馬鞍山烏溪沙半新樓泓碧，前臨吐露港及海星灣海景，部分單位可望無敵靚海景。是次推介的放盤為一房戶型，最大賣點是不單擁有幾近180度海景，同時飽覽前方的白石高爾夫練習場，以及遠眺八仙嶺山景，日與夜景觀同樣吸引，而且叫價低水。

單位前方為白石高爾夫練習場，晚上時分燈火通明，沒有一般全海景在晚上時漆黑一片，夜景毫不遜色。 長方形大廳外接小露台，方便欣賞窗外美景，同時亦可晾曬衣物。 單位原為開放式廚房設計，業主將其改為半開放式。 長方形睡房，同樣無敵海景及高爾夫場景。 睡房附有置頂大衣櫃，方便收納衣物。 廚房小巧但五臟俱備。 雲石浴室為發展商原裝裝修，新淨不舊。

裝修新 視野超開揚

放盤單位為泓碧2座高層H室，實用面積316方呎，一房間隔，叫價720萬元，平均實用呎價22,785元。由於屋苑入伙僅兩年，故單位內部裝修仍然相當簇新，加上望全海景及高爾夫場全景，並俯望屋苑的一列洋房，視野開揚吸引，室內亦十分光猛，感覺舒服。

同類無海景成交669 有議價空間

利嘉閣地產海柏分行客戶主任陳美玲表示，現時泓碧同類型一房單位放盤約有20個，叫價620萬至800萬元不等，對上次錄得同類成交為上月中旬，單位為57E室，實用面積309方呎，成交價669萬元，平均實呎為21,650元，但單位無海景兼屬低層，相對而言，上述放盤叫價屬低水。陳美玲續稱，單位為業主一手買入，目前有一定議價空間。

放盤單位資料

物業名稱：泓碧

地址：馬鞍山耀沙路11

發展商：宏安集團、中國建築國際、碧桂園

樓齡：2

放盤單位：2座高層H室（物業編號：BA48006195

叫價：720萬元

實用面積：316方呎/@22,785

間隔：一房

相關資料：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E9%A6%AC%E9%9E%8D%E5%B1%B1-hma-%E6%B3%93%E7%A2%A7-2%E5%BA%A7-ba48006195-3-hk

查詢電話：6099 5583（利嘉閣地產 陳小姐）

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受