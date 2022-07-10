有樓睇｜(多相)接近180度全海景 泓碧最靚景一房戶 低水放720萬

不少人買樓喜歡望海景，有海景的單位價錢普遍較高，若然是全海景就會更貴，但有時亦有例外。馬鞍山烏溪沙半新樓泓碧，前臨吐露港及海星灣海景，部分單位可望無敵靚海景。是次推介的放盤為一房戶型，最大賣點是不單擁有幾近180度海景，同時飽覽前方的白石高爾夫練習場，以及遠眺八仙嶺山景，日與夜景觀同樣吸引，而且叫價低水。
裝修新 視野超開揚
放盤單位為泓碧2座高層H室，實用面積316方呎，一房間隔，叫價720萬元，平均實用呎價22,785元。由於屋苑入伙僅兩年，故單位內部裝修仍然相當簇新，加上望全海景及高爾夫場全景，並俯望屋苑的一列洋房，視野開揚吸引，室內亦十分光猛，感覺舒服。
同類無海景成交669萬 有議價空間
利嘉閣地產海柏分行客戶主任陳美玲表示，現時泓碧同類型一房單位放盤約有20個，叫價620萬至800萬元不等，對上次錄得同類成交為上月中旬，單位為5座7樓E室，實用面積309方呎，成交價669萬元，平均實呎為21,650元，但單位無海景兼屬低層，相對而言，上述放盤叫價屬低水。陳美玲續稱，單位為業主一手買入，目前有一定議價空間。
放盤單位資料
物業名稱：泓碧
地址：馬鞍山耀沙路11號
發展商：宏安集團、中國建築國際、碧桂園
樓齡：2年
放盤單位：2座高層H室（物業編號：BA48006195）
叫價：720萬元
實用面積：316方呎/@22,785元
間隔：一房
相關資料：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E9%A6%AC%E9%9E%8D%E5%B1%B1-hma-%E6%B3%93%E7%A2%A7-2%E5%BA%A7-ba48006195-3-hk
查詢電話：6099 5583（利嘉閣地產 陳小姐）