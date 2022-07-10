有樓睇｜(多相)接近180度全海景 泓碧最靚景一房戶 低水放720萬

不少人買樓喜歡望海景，有海景的單位價錢普遍較高，若然是全海景就會更貴，但有時亦有例外。馬鞍山烏溪沙半新樓泓碧，前臨吐露港及海星灣海景，部分單位可望無敵靚海景。是次推介的放盤為一房戶型，最大賣點是不單擁有幾近180度海景，同時飽覽前方的白石高爾夫練習場，以及遠眺八仙嶺山景，日與夜景觀同樣吸引，而且叫價低水。

裝修新 視野超開揚 放盤單位為泓碧2座高層H室，實用面積316方呎，一房間隔，叫價720萬元，平均實用呎價22,785元。由於屋苑入伙僅兩年，故單位內部裝修仍然相當簇新，加上望全海景及高爾夫場全景，並俯望屋苑的一列洋房，視野開揚吸引，室內亦十分光猛，感覺舒服。