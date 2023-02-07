有樓睇｜(多相)新屯門中心海景兩房優質盤 叫價平同類年多前造價近百萬

優質盤的定義一般是指單位位於高層，座向佳兼望海景，間隔四正實用，並由名牌發展商興建及管理，如同時附有靚裝修就更為加分！是次介紹的新屯門中心放盤單位，基本上有齊上述條件，有議價空間之餘，叫價更比同類單位在一年多前造價低近百萬元或逾一成。

廳房全望海 裝修好新淨 放盤單位為新屯門中心4座高層F室，實用面積455方呎，屬兩房間隔，叫價550萬元，實用平均呎價12,088元。單位座向東南，廳和兩個房間均可享海景，加上單位層數高，視野非常遼闊開揚。裝修方面，整體相當新淨，裝設計亦雅緻，大廳更設有訂造的置頂組合櫃，主人房則設有地台，實用又耐看。

代理：業主有議價空間 祥益地產區域董事黃慶德表示，上述放盤屬屋苑優質單位，座向、景觀及裝修均有質素，而同類單位在一年多年前造價高位要630多萬元，是次放盤叫價550萬元，加上業主亦提供議價空間，約有3%至5%議幅，是入市優質盤好時機。