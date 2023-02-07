熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-02-07 18:45:00

有樓睇｜(多相)新屯門中心海景兩房優質盤 叫價平同類年多前造價近百萬

分享：
單位擁遼闊海景、園景和市景，景觀非常吸引。

單位擁遼闊海景、園景和市景，景觀非常吸引。

優質盤的定義一般是指單位位於高層，座向佳兼望海景，間隔四正實用，並由名牌發展商興建及管理，如同時附有靚裝修就更為加分！是次介紹的新屯門中心放盤單位，基本上有齊上述條件，有議價空間之餘，叫價更比同類單位在一年多前造價低近百萬元或逾一成。

新屯門中心為新鴻基旗下物業，是區內受追捧屋苑之一。(資料圖片) 客廳以海景為主，其中一面牆以印花牆紙點綴，裝修新淨雅緻得來又實用。 飯廳部分空間作工作間用途，兩邊放有大櫃，活動空間仍算多。 單位位於高層，室內非常光線充足。 主人房設有地台和大衣櫃，相當實用。 兩個睡房均可享海景。 另一間睡房四四正正，十分見使。 闊落的廚房十分實用。 廚房採用明火設備，配套新淨。 浴室為明廁。 企缸設計浴室新淨整潔。

廳房全望海 裝修好新淨

放盤單位為新屯門中心4座高層F室，實用面積455方呎，屬兩房間隔，叫價550萬元，實用平均呎價12,088元。單位座向東南，廳和兩個房間均可享海景，加上單位層數高，視野非常遼闊開揚。裝修方面，整體相當新淨，裝設計亦雅緻，大廳更設有訂造的置頂組合櫃，主人房則設有地台，實用又耐看。

代理：業主有議價空間

祥益地產區域董事黃慶德表示，上述放盤屬屋苑優質單位，座向、景觀及裝修均有質素，而同類單位在一年多年前造價高位要630多萬元，是次放盤叫價550萬元，加上業主亦提供議價空間，約有3%5%議幅，是入市優質盤好時機。

放盤單位資料

物業名稱：新屯門中心
地址：屯門龍門路55-65
發展商：港鐵、新鴻基
樓齡：32年
放盤單位：4座高層F (物業編號：AN235975)
叫價：550萬元
實用面積：455方呎 / @12,088
間隔：兩房
單位相關資料：https://www.manyw.com/details/?277853
查詢電話：9105 4796 (祥益地產 黃先生)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受