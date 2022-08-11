有樓睇｜(多相)新葵芳花園40萬日系靚裝一房645萬放賣 低銀行估價3% 最啱上車

葵芳最出名是民生商場葵涌廣場，各式商店和食肆應有盡有，商場對面就是港鐵葵芳站，而上蓋屋苑則為新葵芳花園。雖然屋苑樓齡不輕，但勝在交通和購物非常方便，加上銀碼細，故不乏上車客追捧。現時屋苑一個附有40萬元靚裝改則一房單位放盤，叫價低於銀行估價，業主亦急放，屬低水入手好時機！
改則一房 擁新淨日系靚裝
放盤單位為新葵芳花園A座中層6室，實用面積408方呎，原則兩房，現改為一房間隔，叫價645萬元，平均實用呎價15,801元。代理透露，單位於2018年進行翻新，現時裝修仍非常新淨雅緻，全屋以杏色和木色為主調，予人柔和舒服的日系感覺，間隔亦相當四正實用，客飯大廳呈呂字型開則，四正分明，客廳景觀望對面新都會廣場及葵涌廣場，景致開揚。睡房則由兩個房間打通，面積寬敞闊落，設有地台及大櫃，收納空間算多，而房間景觀為開揚市景，視野廣闊。廚房和浴室裝修亦新淨清雅，用料不俗。
叫價略平 業主急放
中原地產葵涌廣場第三分行分行經理曾日昇表示，上述放盤單位叫價645萬算平，因為有靚裝兼景觀開揚理想，單位目前銀行估價達666萬元，叫價較估價低3%，而且業主有點急放，可議價，保守可有約1至2%議幅。本月新葵芳花園暫只有一宗成交，單位為A座中層8室，實用面積418方呎，成交價580萬元，平均呎價13,876元。
放盤單位資料
物業名稱：新葵芳花園
地址：葵涌葵義路12至20號
發展商：港鐵、新鴻基
樓齡：39年
放盤單位：A座中層6室
叫價：645萬元（參考市值租金約15,000）
實用面積：408方呎/@15,801元
建築面積：519方呎/@12,428元
間隔：一房
單位相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E6%96%B0%E8%91%B5%E8%8A%B3%E8%8A%B1%E5%9C%92-A%E5%BA%A7_FAA074?theme=buy
查詢電話：9823 7979（中原地產 曾先生）