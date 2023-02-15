有樓睇｜(多相) 方便到爆！旺角百利達廣場開揚兩房 旺中帶靜

旺角出名人多車多，居住該區的好處是超級方便，前往任何地區或想購買任何用品，都輕鬆容易。入伙近20年的單幢物業百利達廣場，位置介乎旺角與油麻地之間，屬旺中帶靜地段，大廈毗鄰有小型街市、大型超市、各類型商店和食肆，步行往彌敦道亦只需約3分鐘，絕對極致方便！該處現有一個中層兩房單位放盤，望開揚市景，熱鬧但不嘈雜。