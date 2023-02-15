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地產
2023-02-15 19:15:00

有樓睇｜(多相) 方便到爆！旺角百利達廣場開揚兩房 旺中帶靜

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長方形開則大廳，室內光線充足。

長方形開則大廳，室內光線充足。

旺角出名人多車多，居住該區的好處是超級方便，前往任何地區或想購買任何用品，都輕鬆容易。入伙近20年的單幢物業百利達廣場，位置介乎旺角與油麻地之間，屬旺中帶靜地段，大廈毗鄰有小型街市、大型超市、各類型商店和食肆，步行往彌敦道亦只需約3分鐘，絕對極致方便！該處現有一個中層兩房單位放盤，望開揚市景，熱鬧但不嘈雜。

全屋間隔方正，沒有走廊及玄關，相當實用。 露台面積不算細小，方便晾曬衣物，樓景及市景景觀開揚。 主人房間隔尚算闊落，外望開揚樓景。 其中一間睡房的部分窗台，「偷位」改為睡床，增加使用空間。 廚房設有大窗戶，光猛通爽，空間亦算闊落。 浴室為明廁，裝修新淨整潔。 單位平面圖。

眼鏡房設計 裝修企理

上述放盤為百利達廣場中層A室，實用面積368方呎，採兩房間隔，叫價690萬元，實用平均呎價18,750元。單位兩個睡房為眼鏡房設計，全屋間隔方方正正，沒有佔用空間的走廊和玄關位，頗為實用。客廳外接露台，而露台面積頗闊落，方便日常晾曬衣物。裝修方面，整體感覺新淨企理，只需進行基本翻新便可入住。此外，單位座向東北，景觀以區內樓景和市景為主，可遠望少許山景，視野開揚不侷促。

放盤單位資料

物業名稱：百利達廣場
地址：旺角廣華街3
發展商：恒基兆業/恒隆
樓齡：19
放盤單位：中層A (物業編號：SWC983)
叫價：690萬元 (參考市值租金：15,500)
實用面積：368方呎 / @18,750
建築面積：511方呎 / @13,502
間隔：兩房
VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E7%99%BE%E5%88%A9%E9%81%94%E5%BB%A3%E5%A0%B4_SWC983?theme=buy
查詢電話：9370 9430 (中原地產 鍾先生)

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