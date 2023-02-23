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地產
2023-02-23 18:54:01

有樓睇｜(多相)方便又環保！錦繡花園靚裝智能家居洋房 配備三相電

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客飯廳之間以樓梯分隔，業主亦善用牆身裝飾來分隔不同區域，同時又有裝飾效果。

客飯廳之間以樓梯分隔，業主亦善用牆身裝飾來分隔不同區域，同時又有裝飾效果。

現代人講求快捷方便，同時又想環保，以下介紹的元朗錦繡花園放盤單位，能滿足此兩項要求。該幢樓高兩層的獨立洋房，附設大花園，不單配備智能式家居系統，更備有三相電，最適合為電動車充電，省錢又環保。此外，屋內已更換全部水管、渠道及電線，裝修亦簇新具品味，可為新買家節省不少金錢和心思。

面積有902方呎的大花園，部分位置以戶外木板加高，提升私隱度，整體裝修亦新淨美觀。 客廳的電視與梳化的距離頗遠，可見面積闊大。 飯廳旁為半開放式廚房，而廚房和樓梯之間，「偷」出部分空間作為小儲物間，相當實用。 偌大的客飯廳，裝修簇新具品味。 客廳空間寬敞，擺放大型梳化後，亦有不少活動空間。 飯廳放上八人餐桌椅後，亦無侷促感。 樓梯位亦花過心思設計，木製樓梯用料不俗。 主人套房可三邊下床。 廚房設有黑框玻璃趟門，下廚時方便阻擋油煙。 白色L型組合廚櫃新淨實用。 主人套房的浴室，非黑廁、空間闊落。 元朗洋房屋苑錦繡花園，向以間隔實用和環境清靜見稱。(資料圖片)

900呎大花園 可泊3部車

放盤單位位於錦繡花園M段第五街，是一幢兩層高的獨立洋房，實用面積有950方呎，間隔為套兩房兩廳，另設面積902方呎大花園，叫價1,430萬元，平均呎價15,053元。全屋裝修簇新時尚，用料亦講究，地下是客飯廳和廚房，其中廚房採半開放式設計，設有黑框玻璃趟門，既可阻隔下廚時的油煙味，閒時又能增加大廳的視覺空間感。洋房2樓為兩間睡房所在，其中一間為套房設計，可三邊下床，相當四正闊大。至於大花園，業主亦花過心思裝修，灰色地磚及牆石，部分牆身以深啡色戶外木板加高，增加私隱度之餘，用料亦講究，實用又耐用。據代理表示，單位足夠停泊3部車輛，加上配備三相電，環保節能，同時可減省電費開支。

放盤單位資料

物業名稱：錦繡花園
地址：錦繡花園河北第十街
發展商：加拿大發展
樓齡：42
放盤單位：M段第五街 (物業編號：BZ68222709)
叫價：1,430萬元
實用面積：950方呎 / @15,053
間隔：兩房兩廳 (1套房)902方呎花園
單位相關資料：https://bit.ly/3IXBtIR
查詢電話：5413 8966 (利嘉閣地產 羅先生)

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