有樓睇｜(多相)方便又環保！錦繡花園靚裝智能家居洋房 配備三相電

現代人講求快捷方便，同時又想環保，以下介紹的元朗錦繡花園放盤單位，能滿足此兩項要求。該幢樓高兩層的獨立洋房，附設大花園，不單配備智能式家居系統，更備有三相電，最適合為電動車充電，省錢又環保。此外，屋內已更換全部水管、渠道及電線，裝修亦簇新具品味，可為新買家節省不少金錢和心思。

900 呎大花園 可泊 3 部車

放盤單位位於錦繡花園M段第五街，是一幢兩層高的獨立洋房，實用面積有950方呎，間隔為套兩房兩廳，另設面積902方呎大花園，叫價1,430萬元，平均呎價15,053元。全屋裝修簇新時尚，用料亦講究，地下是客飯廳和廚房，其中廚房採半開放式設計，設有黑框玻璃趟門，既可阻隔下廚時的油煙味，閒時又能增加大廳的視覺空間感。洋房2樓為兩間睡房所在，其中一間為套房設計，可三邊下床，相當四正闊大。至於大花園，業主亦花過心思裝修，灰色地磚及牆石，部分牆身以深啡色戶外木板加高，增加私隱度之餘，用料亦講究，實用又耐用。據代理表示，單位足夠停泊3部車輛，加上配備三相電，環保節能，同時可減省電費開支。