有樓睇｜(多相)望屯門公園超開揚 錦華花園高層企裝叫價560萬

位於屯門市中心、距離屯門站僅3分鐘步程的錦華花園，雖然樓齡不輕，但屬新鴻基物業，左右兩旁為屯門市廣場和屯門時代廣場，並鄰近屯門市鎮公園，整體交通、購物和消閒配套都相當方便。由於錦華花園只有兩座物業組成，放盤量一向不多，目前有一個望屯門公園的高層單位放盤，而且裝修新淨企理，屬靚景兼靚裝盤源之一。
高層開揚 房有地台梗櫃
上述放盤單位為錦華花園A座高層8室，建築面積483方呎，實用面積則有353方呎，兩房間隔，現叫價560萬元，折合平均實用呎價15,864元，叫價屬市價。單位最大賣點是高層景觀，座向西北，房間望屯門公園、山景和遠樓景，視野翠綠遼闊，大廳景觀則以開揚樓景為主。裝修方面，單位整體新淨企理，以木色為主調，房間加設了窗台櫃及梗櫃，保養不俗，新買家可省卻部分裝修傢俬費。
全數兩房單位 望屯公最靚
祥益地產時代分行區域董事袁思賢表示，錦華花園全部單位均為兩房間隔，最優質景觀一定是望屯門公園，現時屋苑放盤量約有30個，當中約有三分一是望屯門公園景，盤源不算太多，叫價由470萬至680萬元不等，差距頗大，部分叫價較高的優質盤業主並不急於沽貨，態度較硬淨。屋苑7月至今暫未錄得成交，而成交價一般介乎500萬至550萬。
放盤單位資料
物業名稱：錦華花園
地址：屯門屯隆街1號
發展商：新鴻基
樓齡：35年
放盤單位：A座高層8室（物業編號：AN230808）
叫價：560萬元
實用面積：353方呎/@ 15,864元
建築面積：483方呎/@11,594元
間隔：兩房
相關資料：https://www.manyw.com/details/?272170B
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