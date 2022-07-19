有樓睇｜(多相)望屯門公園超開揚 錦華花園高層企裝叫價560萬

位於屯門市中心、距離屯門站僅3分鐘步程的錦華花園，雖然樓齡不輕，但屬新鴻基物業，左右兩旁為屯門市廣場和屯門時代廣場，並鄰近屯門市鎮公園，整體交通、購物和消閒配套都相當方便。由於錦華花園只有兩座物業組成，放盤量一向不多，目前有一個望屯門公園的高層單位放盤，而且裝修新淨企理，屬靚景兼靚裝盤源之一。

高層開揚 房有地台梗櫃 上述放盤單位為錦華花園A座高層8室，建築面積483方呎，實用面積則有353方呎，兩房間隔，現叫價560萬元，折合平均實用呎價15,864元，叫價屬市價。單位最大賣點是高層景觀，座向西北，房間望屯門公園、山景和遠樓景，視野翠綠遼闊，大廳景觀則以開揚樓景為主。裝修方面，單位整體新淨企理，以木色為主調，房間加設了窗台櫃及梗櫃，保養不俗，新買家可省卻部分裝修傢俬費。