有樓睇｜(多相) 東半山單幢樓滿輝大廈套兩房 清靜品味家居

住舊樓的好處基本上有「兩高」，就是實用率高和私隱度高，亦一般大型屋苑或住宅不能媲美。位於灣仔東半山地段的單幢物業滿輝大廈，樓齡已有48年，但單位實用度極高，四周居住環境亦相當清靜，步行往港鐵灣仔站卻只需約12分鐘，日常出入方便。物業目前有一個套兩房單位連車位放盤，並附有簡約品味靚裝，即使以樓景為主，亦無損其清靜舒服的居住環境。