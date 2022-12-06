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地產
2022-12-06 18:50:00

有樓睇｜(多相) 東半山單幢樓滿輝大廈套兩房 清靜品味家居

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寬敞的大廳，間隔分明，空間感極高。

寬敞的大廳，間隔分明，空間感極高。

住舊樓的好處基本上有「兩高」，就是實用率高和私隱度高，亦一般大型屋苑或住宅不能媲美。位於灣仔東半山地段的單幢物業滿輝大廈，樓齡已有48年，但單位實用度極高，四周居住環境亦相當清靜，步行往港鐵灣仔站卻只需約12分鐘，日常出入方便。物業目前有一個套兩房單位連車位放盤，並附有簡約品味靚裝，即使以樓景為主，亦無損其清靜舒服的居住環境。

客廳外接露台，雖然望樓景為主，但開揚清靜。 闊大的飯廳擺放6人長餐桌後，仍有很多活動空間。 主人套房面闊大見使，並附有優雅品味裝潢。 L形設計的流理台，入廚空間充裕。 浴室裝修亦雅緻富品味。 坐落灣仔東半山地段的單幢物業滿輝大廈，早年經過全面翻新工程，外貌仍然新淨。

廳大房大 實用性高

放盤單位為滿輝大廈中層B室，實用面積1,153方呎，屬兩房連套房間隔，連車位叫價2,320萬元，平均實用呎價20,121元。單位最大賣點是實用率高，有83%實用率，整體間隔方正，屬廳大房大格局，望落十分闊落見使，加上附有簡約品味靚裝，以及周遭居住環境寧靜舒適，讓人在繁忙的生活步調下，回到家中即時卸去日間忙碌緊張的心情，沉浸在簡單舒服的氛圍！

放盤單位資料

物業名稱：滿輝大廈

地址：灣仔肇輝臺11

樓齡：48

放盤單位：中層B (物業編號：TAJ758)

叫價：2,320萬元 (參考市值租金：約55,000)

實用面積：1,153方呎 / @20,121

建築面積：1,393方呎 / @16,654

間隔：兩房 (1套房)

單位相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E6%BB%BF%E8%BC%9D%E5%A4%A7%E5%BB%88_TAJ758?theme=buy

查詢電話：9436 3003 (中原地產 林小姐)

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