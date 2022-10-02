有樓睇｜(多相)海灣花園全海靚裝兩房 一個原因 劈減70萬求售 同類最平

荃灣西臨海而建的海灣花園，鄰近港鐵荃灣西站，附近亦有多個大型商場，生活圈便利，加上單位景觀優質及間隔實用，故一直以用家主導，放盤量不多。現時屋苑有一個極高層全海景靚裝優質單位放售，因為一個原因，叫價竟然是同類兩房戶中最平。
享全海景 眺望汀九橋
上述放盤單位為海灣花園4座高層C室，實用面積475方呎，兩房兩廳間隔，最初開價720萬元放售，因為單位業主急於套現換樓，近日劈減70萬元，最新以650萬元放盤，平均實用呎價13,684元。單位座向東南方，位處極高層，不單望全海景，更可眺望汀九橋，視野非常遼闊開揚，而從單位俯瞰，可望屋苑毗鄰的荃灣海濱公園景致，景觀優質。
同類叫價近7球 仲有議價空間
中原地產如心廣場分行代理章煜文表示，單位業主於2017年購入上址，當時全屋經過大翻新，至今5年裝修仍新淨。由於業主家中的小朋友漸長，需要更多居住空間，遂稍後搬往同區的三房單位居住；又因新屋入伙在即，業主急於將現有單位放售套現，故願意大幅減價沽貨。現時海灣花園同類兩房單位一般叫價近700萬元，上址最新叫價650萬元，兼屬屋苑優質盤，價錢相對更筍、更具吸引力。他又稱，料業主仍有2%至3%議價空間，而9月份海灣花園交投僅3宗，平均實呎為12,924元。
放盤單位資料
物業名稱：海灣花園
地址：荃灣西永順街38號
發展商：信和置業
樓齡：31年
放盤單位：4座高層C室（物業編號：CME206）
叫價：650萬元
實用面積：475方呎 / @ 13,684元
建築面積：600方呎 / @10,833元
間隔：兩房
VR睇樓：https://hkvr.centanet.com/?hid=CNHK-45954_552f4d994fdb4285a7e0172682b46e21
屋苑相關資料：https://hk.centanet.com/estate/%E6%B5%B7%E7%81%A3%E8%8A%B1%E5%9C%92/2-AEEPPPSVPW
查詢電話：5127 6641（中原地產 章先生）