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地產
2022-10-02 18:50:33

有樓睇｜(多相)海灣花園全海靚裝兩房 一個原因 劈減70萬求售 同類最平

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單位景觀非常開揚，可眺望汀九橋，並可俯瞰荃灣海濱公園景及球場景。

單位景觀非常開揚，可眺望汀九橋，並可俯瞰荃灣海濱公園景及球場景。

荃灣西臨海而建的海灣花園，鄰近港鐵荃灣西站，附近亦有多個大型商場，生活圈便利，加上單位景觀優質及間隔實用，故一直以用家主導，放盤量不多。現時屋苑有一個極高層全海景靚裝優質單位放售，因為一個原因，叫價竟然是同類兩房戶中最平。

長方形大廳間隔四正見使，並附有新淨置頂儲物櫃，收納空間充裕。 睡房間隔方正，與大廳座向一樣，可望開揚海景及部分樓景。 單位景觀非常開揚，可眺望汀九橋，並可俯瞰荃灣海濱公園景及球場景。 廚房裝修雅緻，用料不俗兼仍新淨。 闊大的浴室，屬明廁設計。 浴室新淨整潔，企缸空間亦闊落。 單位平面圖。 荃灣西海灣花園臨海而建，不少單位擁優質海景景觀。(資料圖片)

享全海景 眺望汀九橋

上述放盤單位為海灣花園4座高層C室，實用面積475方呎，兩房兩廳間隔，最初開價720萬元放售，因為單位業主急於套現換樓，近日劈減70萬元，最新以650萬元放盤，平均實用呎價13,684元。單位座向東南方，位處極高層，不單望全海景，更可眺望汀九橋，視野非常遼闊開揚，而從單位俯瞰，可望屋苑毗鄰的荃灣海濱公園景致，景觀優質。

同類叫價近7 仲有議價空間

中原地產如心廣場分行代理章煜文表示，單位業主於2017年購入上址，當時全屋經過大翻新，至今5年裝修仍新淨。由於業主家中的小朋友漸長，需要更多居住空間，遂稍後搬往同區的三房單位居住；又因新屋入伙在即，業主急於將現有單位放售套現，故願意大幅減價沽貨。現時海灣花園同類兩房單位一般叫價近700萬元，上址最新叫價650萬元，兼屬屋苑優質盤，價錢相對更筍、更具吸引力。他又稱，料業主仍有2%3%議價空間，而9月份海灣花園交投僅3宗，平均實呎為12,924元。

放盤單位資料

物業名稱：海灣花園

地址：荃灣西永順街38

發展商：信和置業

樓齡：31

放盤單位：4座高層C室（物業編號：CME206

叫價：650萬元

實用面積：475方呎 / @ 13,684

建築面積：600方呎 / @10,833

間隔：兩房

VR睇樓：https://hkvr.centanet.com/?hid=CNHK-45954_552f4d994fdb4285a7e0172682b46e21

屋苑相關資料：https://hk.centanet.com/estate/%E6%B5%B7%E7%81%A3%E8%8A%B1%E5%9C%92/2-AEEPPPSVPW

查詢電話：5127 6641（中原地產 章先生）

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