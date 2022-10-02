有樓睇｜(多相)海灣花園全海靚裝兩房 一個原因 劈減70萬求售 同類最平

荃灣西臨海而建的海灣花園，鄰近港鐵荃灣西站，附近亦有多個大型商場，生活圈便利，加上單位景觀優質及間隔實用，故一直以用家主導，放盤量不多。現時屋苑有一個極高層全海景靚裝優質單位放售，因為一個原因，叫價竟然是同類兩房戶中最平。

享全海景 眺望汀九橋 上述放盤單位為海灣花園4座高層C室，實用面積475方呎，兩房兩廳間隔，最初開價720萬元放售，因為單位業主急於套現換樓，近日劈減70萬元，最新以650萬元放盤，平均實用呎價13,684元。單位座向東南方，位處極高層，不單望全海景，更可眺望汀九橋，視野非常遼闊開揚，而從單位俯瞰，可望屋苑毗鄰的荃灣海濱公園景致，景觀優質。