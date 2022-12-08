有樓睇｜(多相)海逸豪園罕有4期單邊東南全海大戶 視野遼闊兼療癒

維港景色日夜同樣迷人吸引，能夠安坐家中，隨時隨地享有一望無際的維港景致，相信是不少人的夢想。紅磡海景屋苑海逸豪園，共由5期組成，目前屋苑第4期有一個罕有優質單邊東南全海景大單位放盤，座向和景觀均理想，視野遼闊又療癒，而且單位間隔闊大實用，屋苑周邊配套更是完善齊全，基本上難以挑剔！
廳房均望全海景 廚房面積超大
上述放盤單位為海逸豪園4期18座中層C室，實用面積有1,100方呎，採套三房兩廳及工人房間隔，叫價2,500萬元，實用呎價22,727元。單位大廳和3個睡房均享有全海景，間隔亦相當闊落，偌大的長方形大廳設有落地玻璃，方便飽覽窗外迷人維港景致，是忙碌過後的療癒美景；3個房間採特大間隔設計，其中主人套房雖然呈不規則鑽石型，但因空間夠闊大，不影響擺位，仍實用見使。其餘兩個睡房面積亦充裕，絕無狹迫感。此外，單位廚房面積亦非常大，相當適合大家庭居住。
放盤單位資料
物業名稱：海逸豪園
地址：紅磡海逸道8號
發展商：長實、中電
樓齡：21年
放盤單位：4期18座中層C室 (物業編號：BA69288121)
叫價：2,500萬元
實用面積：1,100方呎 / @22,727元
建築面積：1,472方呎 / @16,984元
間隔：三房 (1套房)及工人房
單位資料：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E6%B5%B7%E9%80%B8-hma-%E6%B5%B7%E9%80%B8%E8%B1%AA%E5%9C%92-4%E6%9C%9F-%E6%B5%B7%E9%80%B8%E7%81%A3-18%E5%BA%A7-ba69288121-3-hk
查詢電話：9419 5422 (利嘉閣地產 曾小姐)