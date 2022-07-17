有樓睇｜(多相)浸圓形按摩浴缸好Chill 御景峰靚景大單位罕放

香港地方狹小，能夠擁有一個大浴缸，間中享受一下浸浴，絕對能放鬆身心；如果窗外是開揚景觀，可以一邊浸浴、一邊欣賞美景，更加是最「Chill」的生活享受！粉嶺單幢樓御景峰新近有一個三房套大單位放盤兼放租，賣點之一主人套房設有圓形按摩大浴缸，而弧形大玻璃窗外是廣闊開揚山景和市景，屬市場罕有盤源。

裝修新淨附部分傢俬 放盤單位為御景峰高層A室，建築面積1,032方呎，實用面積有755方呎，屬三房套及連儲物房間隔，叫價990萬元，實用呎價13,112元，叫租則為21,000元，平均實用呎租27.8元。單位間隔分明，大廳呈長方形，設有一列大玻璃窗，室內光猛開揚，窗外是翠綠山巒景致；主人套房附有露台，間隔四正及易擺傢具，而整體裝修算新淨，連部分傢俬放售/放租，傢俬亦算新。單位座向西北，景觀以山景、市景及遠樓景為主，視野相當廣闊吸引。