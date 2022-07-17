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2022-07-17 18:32:48

有樓睇｜(多相)浸圓形按摩浴缸好Chill 御景峰靚景大單位罕放

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主人套房的浴室設有圓形按摩浴缸，配合弧形大玻璃窗，一邊浸浴、一邊賞風景，一樂也！

主人套房的浴室設有圓形按摩浴缸，配合弧形大玻璃窗，一邊浸浴、一邊賞風景，一樂也！

香港地方狹小，能夠擁有一個大浴缸，間中享受一下浸浴，絕對能放鬆身心；如果窗外是開揚景觀，可以一邊浸浴、一邊欣賞美景，更加是最「Chill」的生活享受！粉嶺單幢樓御景峰新近有一個三房套大單位放盤兼放租，賣點之一主人套房設有圓形按摩大浴缸，而弧形大玻璃窗外是廣闊開揚山景和市景，屬市場罕有盤源。

長方形客飯廳，間隔分明兼窗戶夠大，光猛不侷促。 長方形客飯廳，間隔分明兼窗戶夠大，光猛不侷促。 單位座向西北，主要望山景、市景及遠樓景，視野遼闊。 主人套房附有露台，望超開揚山巒景。 廚房間隔不算四正，勝在面積闊大，並連一個儲物房。 另一個睡房的窗台同樣設有儲物櫃，實用美觀。 面積最小的睡房，窗台位增設儲物櫃，十分實用。 另一個浴室裝修企理。

裝修新淨附部分傢俬

放盤單位為御景峰高層A室，建築面積1,032方呎，實用面積有755方呎，屬三房套及連儲物房間隔，叫價990萬元，實用呎價13,112元，叫租則為21,000元，平均實用呎租27.8元。單位間隔分明，大廳呈長方形，設有一列大玻璃窗，室內光猛開揚，窗外是翠綠山巒景致；主人套房附有露台，間隔四正及易擺傢具，而整體裝修算新淨，連部分傢俬放售/放租，傢俬亦算新。單位座向西北，景觀以山景、市景及遠樓景為主，視野相當廣闊吸引。

業主睇好北都發展 拒減價

中原地產上水中心第一分行經理何志忠表示，上述單位叫價和叫租價均屬市價水平，是現時物業少有放盤/放租的三房靚景大單位，目前同類放盤只有56個，叫價由930萬至1,050萬元不等；同類租盤則只有12個，租金約18,000元至19,000元。他又稱，7月份粉嶺及上水區成交暫僅錄約30宗，比上月全月錄逾百宗成交，交投量大為下跌，市場觀望氣氛濃厚，業主態度亦普遍強硬，「因為不少業主睇好日後北部都會區發展，不想割價出讓，故價錢普遍硬淨，令近期交投大減。」

放盤單位資料

物業名稱：御景峰

地址：粉嶺清曉路8

發展商：恒基兆業

樓齡：13

放盤單位：高層A

叫價：990萬元

叫租：21,000

實用面積：755方呎（放售呎價13,112元、放租呎價27.8元）

建築面積：1,032方呎（放售呎價9,593元、放租呎價20元）

間隔：三房（1套房）

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E5%BE%A1%E6%99%AF%E5%B3%B0_EPW114?theme=buy

查詢電話：9418 8887（中原地產 何先生）

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