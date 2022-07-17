有樓睇｜(多相)浸圓形按摩浴缸好Chill 御景峰靚景大單位罕放

香港地方狹小，能夠擁有一個大浴缸，間中享受一下浸浴，絕對能放鬆身心；如果窗外是開揚景觀，可以一邊浸浴、一邊欣賞美景，更加是最「Chill」的生活享受！粉嶺單幢樓御景峰新近有一個三房套大單位放盤兼放租，賣點之一主人套房設有圓形按摩大浴缸，而弧形大玻璃窗外是廣闊開揚山景和市景，屬市場罕有盤源。
裝修新淨附部分傢俬
放盤單位為御景峰高層A室，建築面積1,032方呎，實用面積有755方呎，屬三房套及連儲物房間隔，叫價990萬元，實用呎價13,112元，叫租則為21,000元，平均實用呎租27.8元。單位間隔分明，大廳呈長方形，設有一列大玻璃窗，室內光猛開揚，窗外是翠綠山巒景致；主人套房附有露台，間隔四正及易擺傢具，而整體裝修算新淨，連部分傢俬放售/放租，傢俬亦算新。單位座向西北，景觀以山景、市景及遠樓景為主，視野相當廣闊吸引。
業主睇好北都發展 拒減價
中原地產上水中心第一分行經理何志忠表示，上述單位叫價和叫租價均屬市價水平，是現時物業少有放盤/放租的三房靚景大單位，目前同類放盤只有5至6個，叫價由930萬至1,050萬元不等；同類租盤則只有1至2個，租金約18,000元至19,000元。他又稱，7月份粉嶺及上水區成交暫僅錄約30宗，比上月全月錄逾百宗成交，交投量大為下跌，市場觀望氣氛濃厚，業主態度亦普遍強硬，「因為不少業主睇好日後北部都會區發展，不想割價出讓，故價錢普遍硬淨，令近期交投大減。」
放盤單位資料
物業名稱：御景峰
地址：粉嶺清曉路8號
發展商：恒基兆業
樓齡：13年
放盤單位：高層A室
叫價：990萬元
叫租：21,000元
實用面積：755方呎（放售呎價13,112元、放租呎價27.8元）
建築面積：1,032方呎（放售呎價9,593元、放租呎價20元）
間隔：三房（1套房）
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查詢電話：9418 8887（中原地產 何先生）