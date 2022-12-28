有樓睇｜(多相)淘大花園476呎兩房戶 改開放廚房更見使

「九龍灣三寶」之一的淘大花園，向來以交通及生活配套完善見稱，是市區受歡迎的上車盤之一。屋苑共分4期，其中第3B期有一個兩房連改則開放式廚房單位放盤，裝修企理兼間隔闊落，而且座數位置鄰近佐敦谷遊樂場及網球場，環境清靜舒服。