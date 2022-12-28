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地產
2022-12-28 18:50:00

有樓睇｜(多相)淘大花園476呎兩房戶 改開放廚房更見使

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「呂」字型開則大廳，光猛闊落。

「呂」字型開則大廳，光猛闊落。

「九龍灣三寶」之一的淘大花園，向來以交通及生活配套完善見稱，是市區受歡迎的上車盤之一。屋苑共分4期，其中第3B期有一個兩房連改則開放式廚房單位放盤，裝修企理兼間隔闊落，而且座數位置鄰近佐敦谷遊樂場及網球場，環境清靜舒服。

單位裝修新淨，廚房採開放式設計，空間感大增。 大門口設有玄關位，附設置頂鞋櫃及吊櫃，收納空間不少。 主人房面積非常闊落，配備大衣櫃和床下地櫃等傢俱，新買家只需稍為添置傢俱即可入住。 主人房設有多組大置頂衣櫃。 另一個睡房間隔四正，同樣實用。 開放式廚房配套簇新，下廚空間亦充裕。 明廚浴室裝修新淨。 單位原則平面圖。 淘大花園日常交通和生活配套齊備，是市區熱門上車盤之一。(資料圖片)

裝修新淨 大廳主人房夠闊落

上述放盤單位為淘大花園Q座低層4室，實用面積476方呎，間隔為兩房兩廳，叫價628萬元，平均實用呎價13,193元。單位大廳呈「呂」字型開則，廚房改為開放式設計後，大廳空間感頓時大增，更顯寬敞實用；主人房則採長方形設計，面積相當闊大，配合全屋企理新淨裝修，只需稍為添置傢俬即可入住。另外，雖然單位景觀以樓景及屋苑平台為主，但因座數與商場有一定距離，故居住環境較為清靜不嘈雜。

放盤單位資料

物業名稱：淘大花園
地址：九龍灣牛頭角道77
發展商：恒隆
樓齡：35
放盤單位：第3BQ座低層4 (物業編號：BW55275469)
叫價：628萬元
實用面積：476方呎 / @ 13,193
建築面積：607方呎 / @ 10,346
間隔：兩房
VR睇樓：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E4%B9%9D%E9%BE%8D%E7%81%A3-hma-%E6%B7%98%E5%A4%A7%E8%8A%B1%E5%9C%92-3b%E6%9C%9F-q%E5%BA%A7-bw55275469-3-hk
查詢電話：9036 8828 (利嘉閣地產 李小姐)

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