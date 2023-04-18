有樓睇｜(多相)深灣9號頂層複式四房罕放 連雙車位及大平台 叫價近1.3億

位於港島南區傳統豪宅地段的深灣9號，由6座分層住宅及11幢洋房組成，屋苑正前方是深灣遊艇會，不少單位享有無遮擋海景。項目提供的單位間隔種類頗多，當中有不少複式戶，是次介紹的放盤單位為頂層複式四房三套戶，連雙車位及大平台，直望遊艇會全海景，屬罕有放盤，兼且附有新淨豪裝。

大廳佔地 700 呎 平台逾 400 呎

上述放盤單位為深灣9號3座極高層A室，實用面積2,308方呎，採四房連三套戶間隔，附設一個面積437方呎大平台，連雙車位叫價1.28億元，平均實用呎價55,459元。單位實用率接近八成，屬廳大房大格局，位於下層的客飯廳以長方形開則，面積約有700方呎，比很多家庭的屋企還要大！單位客廳外接平台，景觀是一望無際的遊艇會海景、翠綠山景和遠樓景，景致非常遼闊吸引。房間方面，4個睡房中有3間為套房，，每一間房的面積都非常闊大，相當實用見使，加上全屋裝修新淨豪華，幾近可以即買即入住。此外，屋苑距離港鐵黃竹坑站僅4分鐘步程，即使不自駕，日常出入也十分方便。