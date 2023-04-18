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地產
2023-04-18 18:42:03

有樓睇｜(多相)深灣9號頂層複式四房罕放 連雙車位及大平台 叫價近1.3億

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飯廳放有8人餐桌椅，配以玩味的玻璃球吊燈，裝修華麗又具有品味。

飯廳放有8人餐桌椅，配以玩味的玻璃球吊燈，裝修華麗又具有品味。

位於港島南區傳統豪宅地段的深灣9號，由6座分層住宅及11幢洋房組成，屋苑正前方是深灣遊艇會，不少單位享有無遮擋海景。項目提供的單位間隔種類頗多，當中有不少複式戶，是次介紹的放盤單位為頂層複式四房三套戶，連雙車位及大平台，直望遊艇會全海景，屬罕有放盤，兼且附有新淨豪裝。

長方形開則大廳，面積約有700方呎，間隔闊大實用，方便屋主擺放心儀的玩具及珍藏。 客廳一端擺放大型梳化組合後，仍有不少活動空間。 大廳設有不少儲物櫃及裝修櫃，收納空非常充裕。 單位為複式戶，下層為客飯廳、平台和一間睡房，上層則有3間睡房，樓梯亦裝有假天花和吊燈，裝修設計一絲不苟。 站在逾400呎的平台，可盡覽深灣遊艇會景致。 寬敞的主人套房外接露台，景觀望遊艇會海景，相當具氣派。 主人套房浴室設有按摩浴缸及大企缸，配套華麗實用。 主人套房附設衣帽間，簡潔裝潢更顯品味。 主人套房附設的衣帽間。 小朋友睡房面積闊大，讀書或玩耍均有充足的活動空間。 每間睡房面積均闊大，擺放基本傢俬後，仍有不少空間可供使用。 其中一間睡房改作活動室使用，長方形間隔亦十分實用。 廚房配套新淨，兼且光猛。 每間浴室的面積均闊落，雲石裝潢更顯氣派。 單位平面圖。 深灣9號面向深灣遊艇會，不少單位景觀享無遮擋全海景致。(資料圖片)

大廳佔地700 平台逾400

上述放盤單位為深灣93座極高層A室，實用面積2,308方呎，採四房連三套戶間隔，附設一個面積437方呎大平台，連雙車位叫價1.28億元，平均實用呎價55,459元。單位實用率接近八成，屬廳大房大格局，位於下層的客飯廳以長方形開則，面積約有700方呎，比很多家庭的屋企還要大！單位客廳外接平台，景觀是一望無際的遊艇會海景、翠綠山景和遠樓景，景致非常遼闊吸引。房間方面，4個睡房中有3間為套房，，每一間房的面積都非常闊大，相當實用見使，加上全屋裝修新淨豪華，幾近可以即買即入住。此外，屋苑距離港鐵黃竹坑站僅4分鐘步程，即使不自駕，日常出入也十分方便。

放盤單位資料

物業名稱：深灣9
地址：香港仔鴨脷洲惠福道9
發展商：信置、南豐、嘉華
樓齡：11
放盤單位：3座極高層A (物業編號：BN79919025)
叫價：1.28億元 (連雙車位)
實用面積：2,308方呎 / @55,459
建築面積：2,893方呎 / @44.245
間隔：四房 (3套房)、連平台面積437方呎
VR睇樓：https://bit.ly/3okpDQY
查詢電話：6036 6528 (利嘉閣地產 尹先生)

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