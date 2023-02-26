有樓睇｜(多相)珀麗灣一房連書房戶 望翠綠內園 WFH人士最啱

自成一隅的馬灣大型私人屋苑珀麗灣，四周環境以清幽怡人見稱，由於交通不太方便，樓價向來較低水，適合愛寧靜又想較為輕鬆上車的人士。現時珀麗灣2期有一個望內園景的一房單位放盤，附有簡約型格的深色靚裝修，房間內更設有書房/工作間，相當適合經常在家工作的人士，同時又有翠綠開揚的全內園景觀， 隨時隨地可讓眼睛和身心「鬆一鬆」！

附型格新裝 望護眼內園景

放盤單位為珀麗灣2座中層F室，實用面積531方呎，叫價650萬元，平均實用呎價12,241元。從代理提供的相片可見，單位間隔非原裝，原本屬一房連套房及衣帽間，現改為一房連書房及開放式廚房，改裝後的間隔更為實用見使，其中長方形開則的大廳，本身間隔闊落鮮明，配以開放式廚房設計，更突顯大廳空間感。原本睡房內設有的衣帽間被拆掉，打通以透明玻璃黑框門分隔，感覺更見闊落；而原本的套房浴室則更改了門口方向，令出入和使用更為方便。裝修方面，整體十分新淨企理，以啡色和灰色為主調，感覺較為中性，予人簡約有型的時尚感覺。此外，單位座向西南，面向屋苑內園，視野非常翠綠開揚，是日常放鬆心情和護眼的最佳方法。