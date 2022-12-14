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地產
2022-12-14 18:58:57

有樓睇｜(多相)碧瑤灣900呎兩房大單位 構建優雅氣質家居

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客廳放有米白色布藝大梳化，地下鋪有深藍色圖案地氈，配上典雅的吊燈，以及窗外嫩綠的山巒景致，很有置身外地的況味。

客廳放有米白色布藝大梳化，地下鋪有深藍色圖案地氈，配上典雅的吊燈，以及窗外嫩綠的山巒景致，很有置身外地的況味。

薄扶林老牌豪宅屋苑碧瑤灣，位置背山面海，自成一隅，向以環境清靜舒服見稱。話明是老牌豪宅屋苑，單位空間感和實用度都相當高，而是次介紹的放盤單位實用面積有逾900方呎，採兩房間隔，單是大廳和睡房面積已十分寬敞，就連廚房也非常闊大，活動空間充裕，加上西式的典雅美學裝潢格局，令人有居住在外國的家居感覺。

八人木製餐桌放在飯廳裡，配以灰色牆紙和牆身，以及銀色工業風吊燈，將簡約和型格風格合二為一。 單位樓底頗高，客廳有足夠空間擺放大型高身電視櫃。 主人套房其中一面牆以深藍色油漆點綴，配合西式的傢俱，布置予人高級感。 主人套房設有為衣帽間，提供大量收納空間。 闊大的廚房以黑白為主調，西式的廚櫃組合美觀新淨，相當實用。 客廁採黑白用色，地板以菱形地磚鋪砌，企缸則採用五角形階磚設計，耐看又容易打理。 主人套房浴室以灰色為主調，予人樸實乾淨的感覺。 單位其中一個景觀是網球場景及遠樓景，寧靜開揚。 單位平面圖。 碧瑤灣雖然樓齡略大有43年，但單位間隔闊大實用，是一般新型屋苑難以媲美。(資料圖片)

流露外國家居氛圍

上述放盤單位為碧瑤灣19座低層A室，實用面積906方呎，屬兩房連一個套房間隔，主人套房內更設有衣帽間，叫價1,750萬元，平均呎價19,315元。單位實用率有高達89%，間隔固然闊大實用，全屋裝修以西式美學構建，裝修和傢俬用色以黑白、深藍和灰色為主調，展現優雅耐看的氣息；加上窗外的翠綠山景和屋苑會所設施景觀，頗有外國家居的氛圍。

放盤單位資料

物業名稱：碧瑤灣

地址：薄扶林域多利道555

發展商：新世界

樓齡：43

放盤單位：19座低層A (物業編號：TJL422)

叫價：1,750萬元 (參考市值租金約32,000)

實用面積：906方呎 / @19,315

建築面積：1,020方呎 / @17,156

間隔：兩房 (1套房)

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E7%A2%A7%E7%91%A4%E7%81%A3-19%E5%BA%A7_TJL422?theme=buy&fromagent=23920

查詢電話：9727 1754 (中原地產 李先生)

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