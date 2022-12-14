有樓睇｜(多相)碧瑤灣900呎兩房大單位 構建優雅氣質家居

薄扶林老牌豪宅屋苑碧瑤灣，位置背山面海，自成一隅，向以環境清靜舒服見稱。話明是老牌豪宅屋苑，單位空間感和實用度都相當高，而是次介紹的放盤單位實用面積有逾900方呎，採兩房間隔，單是大廳和睡房面積已十分寬敞，就連廚房也非常闊大，活動空間充裕，加上西式的典雅美學裝潢格局，令人有居住在外國的家居感覺。

流露外國家居氛圍 上述放盤單位為碧瑤灣19座低層A室，實用面積906方呎，屬兩房連一個套房間隔，主人套房內更設有衣帽間，叫價1,750萬元，平均呎價19,315元。單位實用率有高達89%，間隔固然闊大實用，全屋裝修以西式美學構建，裝修和傢俬用色以黑白、深藍和灰色為主調，展現優雅耐看的氣息；加上窗外的翠綠山景和屋苑會所設施景觀，頗有外國家居的氛圍。