有樓睇｜(多相)竹園北邨超實用443呎一房公屋 直望綠油油獅子山

常有人說：「得公屋、得天下」。的確，公屋單位價錢平、實用度高，無論是租或供，每月都可以慳返唔少，生活輕鬆得多！位於黃大仙的竹園北邨，樓齡逾30年，屋苑雖屬舊式公屋，但單位實用率極高，有達八成以上，部分單位更望超開揚獅子山景，加上交通和配套非常完善，單是這幾個賣點已夠吸引！
空間足 改裝兩房不狹小
是次推介的放盤單位為竹園北邨橡園樓中層19室，實用面積443方呎，屬一房一廳間隔，叫價280萬元(綠表價)，平均呎價6,321元。作為一個實用面積400多呎的一房單位，可想而知間隔有多闊大實用，就算改裝為兩房也不會侷促狹小，而最重要是單位大廳和房間均直望綠油油的獅子山，清靜得來又清新，非常開揚吸引！此外，單位裝修頗新淨，基本上不用大肆翻新，幾近可即買即住。
放盤單位資料
物業名稱：竹園北邨
地址：黃大仙穎竹街8號
發展商：房委會
樓齡：34年
放盤單位：橡園樓中層19室（物業編號：C21-IA-R-084）
叫價：280萬元（綠表價）
實用面積：443方呎 / @6,321元
間隔：一房一廳
單位相關資料：www.c21.hk/SecondHandProperty/PropertyDetail/C21-IA-56357545
查詢電話：5193 6189 世紀21集團(至尊顧問部) 陳小姐