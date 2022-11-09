有樓睇｜(多相)竹園北邨超實用443呎一房公屋 直望綠油油獅子山

常有人說：「得公屋、得天下」。的確，公屋單位價錢平、實用度高，無論是租或供，每月都可以慳返唔少，生活輕鬆得多！位於黃大仙的竹園北邨，樓齡逾30年，屋苑雖屬舊式公屋，但單位實用率極高，有達八成以上，部分單位更望超開揚獅子山景，加上交通和配套非常完善，單是這幾個賣點已夠吸引！

空間足 改裝兩房不狹小

是次推介的放盤單位為竹園北邨橡園樓中層19室，實用面積443方呎，屬一房一廳間隔，叫價280萬元(綠表價)，平均呎價6,321元。作為一個實用面積400多呎的一房單位，可想而知間隔有多闊大實用，就算改裝為兩房也不會侷促狹小，而最重要是單位大廳和房間均直望綠油油的獅子山，清靜得來又清新，非常開揚吸引！此外，單位裝修頗新淨，基本上不用大肆翻新，幾近可即買即住。