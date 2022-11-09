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地產
2022-11-09 18:29:09

有樓睇｜(多相)竹園北邨超實用443呎一房公屋 直望綠油油獅子山

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單位望全獅子山翠綠景觀。

單位望全獅子山翠綠景觀。

常有人說：「得公屋、得天下」。的確，公屋單位價錢平、實用度高，無論是租或供，每月都可以慳返唔少，生活輕鬆得多！位於黃大仙的竹園北邨，樓齡逾30年，屋苑雖屬舊式公屋，但單位實用率極高，有達八成以上，部分單位更望超開揚獅子山景，加上交通和配套非常完善，單是這幾個賣點已夠吸引！

單位直望獅子山，非常光猛通爽。 長方形大廳光猛闊落，窗外是綠油油獅子山景致。 單位為一房間隔，房間正寬敞。 單位空間闊落實用，非常見使。 單位裝修新淨，不用花大錢翻新。 組合廚櫃簇新，美觀實用。 浴室裝修普通，但面積不小，相當好使實用。

空間足 改裝兩房不狹小

是次推介的放盤單位為竹園北邨橡園樓中層19室，實用面積443方呎，屬一房一廳間隔，叫價280萬元(綠表價)，平均呎價6,321元。作為一個實用面積400多呎的一房單位，可想而知間隔有多闊大實用，就算改裝為兩房也不會侷促狹小，而最重要是單位大廳和房間均直望綠油油的獅子山，清靜得來又清新，非常開揚吸引！此外，單位裝修頗新淨，基本上不用大肆翻新，幾近可即買即住。

放盤單位資料

物業名稱：竹園北邨

地址：黃大仙穎竹街8

發展商：房委會

樓齡：34

放盤單位：橡園樓中層19室（物業編號：C21-IA-R-084

叫價：280萬元（綠表價）

實用面積：443方呎 / @6,321

間隔：一房一廳

單位相關資料：www.c21.hk/SecondHandProperty/PropertyDetail/C21-IA-56357545

查詢電話：5193 6189 世紀21集團(至尊顧問部) 陳小姐

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