有樓睇｜(多相)維港灣新裝靚景大三房 低市價放盤

鄰近港鐵奧運站、有「奧運三寶」之稱的維港灣，是大角咀填海區第一個臨海大型私人屋苑，不少單位擁有廣闊開揚維港海景，而屋苑亦有逾百萬方呎園林空間和30萬方呎會所，配套設施齊全，毗鄰的奧海城商場亦有齊各種商店、食肆和超市，兼且是極受家長青睞的34名校網，各方面都方便完善，一直受用家追捧。現時屋苑有一個極高層三房套單位放盤，擁新淨企理裝修之餘，叫價亦低過市價最少2.5%，屬市場筍盤。

廳大房大 雅緻新裝 上述放盤單位為維港灣7座極高層F室，單位建築面積1,226方呎，實用面積949方呎，叫價1,950萬元，實用平均呎價20,548元。單位間隔為三房套連一個工人房，屬廳大房大格局，備有3個洗手間，間隔寬敞實用。景觀是屋苑最大賣點之一，此單位大廳座向西北方，以開揚樓景為主，主人房則擁全屋最靚景觀，望海景之餘，更可俯瞰園景、泳池景、網球場景及遠樓景，視野十分開揚廣闊。此外，單位裝修非常雅緻新淨，可省卻不少裝修費用和時間。