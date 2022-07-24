有樓睇｜(多相)維港灣新裝靚景大三房 低市價放盤

鄰近港鐵奧運站、有「奧運三寶」之稱的維港灣，是大角咀填海區第一個臨海大型私人屋苑，不少單位擁有廣闊開揚維港海景，而屋苑亦有逾百萬方呎園林空間和30萬方呎會所，配套設施齊全，毗鄰的奧海城商場亦有齊各種商店、食肆和超市，兼且是極受家長青睞的34名校網，各方面都方便完善，一直受用家追捧。現時屋苑有一個極高層三房套單位放盤，擁新淨企理裝修之餘，叫價亦低過市價最少2.5%，屬市場筍盤。
廳大房大 雅緻新裝
上述放盤單位為維港灣7座極高層F室，單位建築面積1,226方呎，實用面積949方呎，叫價1,950萬元，實用平均呎價20,548元。單位間隔為三房套連一個工人房，屬廳大房大格局，備有3個洗手間，間隔寬敞實用。景觀是屋苑最大賣點之一，此單位大廳座向西北方，以開揚樓景為主，主人房則擁全屋最靚景觀，望海景之餘，更可俯瞰園景、泳池景、網球場景及遠樓景，視野十分開揚廣闊。此外，單位裝修非常雅緻新淨，可省卻不少裝修費用和時間。
低市價2.5% 屬大三房筍盤
利嘉閣地產南昌站分行高級客戶經理謝燕鴻表示，上述放盤屬屋苑內大三房單位，最初叫價2,046萬元，現減價至1,950萬元放盤，減幅約近5%，而同類單位放盤叫價一般要2,000萬元或以上，可見此單位價錢低，屬市場筍盤；加上單位內部裝修非常新淨，新買家購入後不用花大額裝修費修繕，幾近即買即住。
放盤單位資料
物業名稱：維港灣
地址：九角咀海輝道11號
發展商：信和、中銀、嘉里建設、中國海外、港鐵、嘉德
樓齡：22年半
放盤單位：7座極高層F室（物業編號：BM33080831）
叫價：1,950萬元
實用面積：949方呎/@20,548元
建築面積：1,226方呎/@15,905元
間隔：三房（1套房）及工人房
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