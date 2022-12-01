有樓睇｜(多相) 維港灣簡約靚裝一房戶 獨住或小家庭首選

西九龍中產屋苑、「奧運三寶」之一的維港灣，位於港鐵奧運站上蓋，與奧海城商場只有一橋之隔，而商場內店舖食肆林立，交通和生活配套完善。由於屋苑臨海而建，加上設有百萬呎園林空間，故不少單位擁有開揚景觀。是次介紹的放盤單位是一個改則一房戶，既擁有清新簡約的裝潢及附部分傢俱，更可享清靜內園泳池景，適合作為一人獨享的自在空間，或是甜蜜溫馨的二人居所。

裝修新淨 附部分傢俱

推介的放盤單位為維港灣6座中層F室，實用面積457方呎，原則兩房改一房間隔，叫價850萬元，平均實用呎價18,600元。單位大廳採長方形開則，新淨的白色牆身，配以米色地板及部分基本素色簡約傢俱，感覺溫馨舒適。至於由兩間睡房打通而成的睡房，呈L型設計，床下設有一個仍很新淨的淺啡色地台連儲物大櫃，另一邊還有一個置頂大衣櫃，以及由窗台改造的書桌櫃，設計上用盡每一吋空間。整體而言，新買家不用大肆翻新單位，即可買快速入住。至於景觀，單位向東，主要望內園及泳池景，景致清靜舒服。