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地產
2022-12-01 18:52:27

有樓睇｜(多相) 維港灣簡約靚裝一房戶 獨住或小家庭首選

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單位最大賣點是擁有簡約雅緻的新淨裝修，不用大肆翻新，可快速入住。

單位最大賣點是擁有簡約雅緻的新淨裝修，不用大肆翻新，可快速入住。

西九龍中產屋苑、「奧運三寶」之一的維港灣，位於港鐵奧運站上蓋，與奧海城商場只有一橋之隔，而商場內店舖食肆林立，交通和生活配套完善。由於屋苑臨海而建，加上設有百萬呎園林空間，故不少單位擁有開揚景觀。是次介紹的放盤單位是一個改則一房戶，既擁有清新簡約的裝潢及附部分傢俱，更可享清靜內園泳池景，適合作為一人獨享的自在空間，或是甜蜜溫馨的二人居所。

單位以白色和米色為主調，整體裝修保養不俗，感覺清新舒服。 兩房打通的睡房設有地台及置頂儲物櫃，旁邊更設有樓梯，方便拿取衣物，設計細心體貼。 睡床的另一邊設有書桌和置頂大衣櫃，書桌由窗台改造而成，用盡每一吋空間。 廚房面積闊落，新淨的組合櫃提供不少收納空間，並有齊基本家電。 企缸浴室以灰和白色為主調，尚算新淨。 單位以屋苑內園及泳池景為主。 維港灣鄰近港鐵奧運站，交通方便，同時毗鄰大型商場，日常生活配套齊全。(資料圖片)

裝修新淨 附部分傢俱

推介的放盤單位為維港灣6座中層F室，實用面積457方呎，原則兩房改一房間隔，叫價850萬元，平均實用呎價18,600元。單位大廳採長方形開則，新淨的白色牆身，配以米色地板及部分基本素色簡約傢俱，感覺溫馨舒適。至於由兩間睡房打通而成的睡房，呈L型設計，床下設有一個仍很新淨的淺啡色地台連儲物大櫃，另一邊還有一個置頂大衣櫃，以及由窗台改造的書桌櫃，設計上用盡每一吋空間。整體而言，新買家不用大肆翻新單位，即可買快速入住。至於景觀，單位向東，主要望內園及泳池景，景致清靜舒服。

放盤單位資料

物業名稱：維港灣

地址：大角咀海輝道11

發展商：中國海外、信置、港鐵、嘉里建設、嘉德、中銀

樓齡：22

放盤單位：6座中層F (物業編號：BP57521766)

叫價：850萬元

實用面積：457方呎 / @18,600

建築面積：609方呎 / @13,957

間隔：一房

VR睇樓：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E5%A5%A7%E9%81%8B%E7%AB%99-hma-%E7%B6%AD%E6%B8%AF%E7%81%A3-6%E5%BA%A7-bp57521766-3-hk

查詢電話：6293 1585 / 2630 3933 (利嘉閣地產 雷小姐)

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