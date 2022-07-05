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地產
2022-07-05 18:41:29

有樓睇｜(多相)美孚新邨兩房移民盤770萬急放 叫價低過銀估

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大廳為「呂」字型設計，間隔闊落分明，相當實用。

大廳為「呂」字型設計，間隔闊落分明，相當實用。

市區樓勝在交通方便，以藍籌屋苑之一的美孚新邨為例，交通及生活配套設施極之完善，即使樓齡高，其抗跌力仍然強。新近有業主因為已移居外地，急於放售一個2期經改動的兩房套戶單位，叫價770萬元，平均實用呎價12,088元，價錢不單比市價平，亦較銀行平均估價812萬元低近40萬元，屬屋苑筍盤之一。

業主在大廳「偷出」部分空間來加建工人房後，大廳空間依然闊大。 單位座向東南，景觀以內園和樓景為主，感覺開揚、不侷促。 主人房改動後變為套房，空間仍然四正闊大。 主人房增設浴室，令單位更顯實用。 睡房間隔方方正正，面積亦算大，好用見使。 方正的廚房實用不狹窄。 加建的工人房。

加建套廁及工人房 更見實用

放盤單位位於美孚新邨2期吉利徑57號低層C室，實用面積637方呎，原則為兩房，業主特意加建一個廁所，變成套房，同時增設工人房，改動後的間隔更覺實用。雖然單位位處低層，但座向東南、望內園景，景觀清靜開揚，並無一般低層戶會有景觀不佳或感覺侷促的問題。

左街市、右港鐵 生活極便利

此外，單位位置亦非常方便，步出地下大堂後，轉出左邊步行3分鐘內，便到達街市和西鐵站，而轉出右邊步行約2分鐘便抵達港鐵美孚站A出入口，同時亦毗鄰達萬事達廣場，日常出入和購物均非常便捷。

估突價兼低過市價

利嘉閣地產曼克頓山分行副經理張展華表示，上述放盤單位因業主已移民，希望盡快易手，遂以低於市價出讓；單位間隔和內部裝修不俗，位置亦佳，更獲多家銀行估足價有餘，平均估值812萬元，而同類型單位叫價一般要780萬元，可謂近期推介筍盤。此外，本月美孚新邨暫錄約4宗成交，平均呎價12,000多元。

放盤單位資料

物業名稱：美孚新邨

地址：吉利徑57

發展商：美孚企業、新世界

樓齡：50

放盤單位：2期吉利徑57號低層C

叫價：770萬元

實用面積：637方呎/@12,088

建築面積：850方呎/@9,059

間隔：兩房（1套房）連工人房

VR睇樓：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E7%BE%8E%E5%AD%9A%E6%96%B0%E9%82%A8-2%E6%9C%9F-%E5%90%89%E5%88%A9%E5%BE%915-7%E8%99%9F-be47917398-3-hk

查詢電話：66899769（利嘉閣地產 張先生）

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