有樓睇｜(多相)美孚新邨兩房移民盤770萬急放 叫價低過銀估

市區樓勝在交通方便，以藍籌屋苑之一的美孚新邨為例，交通及生活配套設施極之完善，即使樓齡高，其抗跌力仍然強。新近有業主因為已移居外地，急於放售一個2期經改動的兩房套戶單位，叫價770萬元，平均實用呎價12,088元，價錢不單比市價平，亦較銀行平均估價812萬元低近40萬元，屬屋苑筍盤之一。

加建套廁及工人房 更見實用 放盤單位位於美孚新邨2期吉利徑5至7號低層C室，實用面積637方呎，原則為兩房，業主特意加建一個廁所，變成套房，同時增設工人房，改動後的間隔更覺實用。雖然單位位處低層，但座向東南、望內園景，景觀清靜開揚，並無一般低層戶會有景觀不佳或感覺侷促的問題。

左街市、右港鐵 生活極便利 此外，單位位置亦非常方便，步出地下大堂後，轉出左邊步行3分鐘內，便到達街市和西鐵站，而轉出右邊步行約2分鐘便抵達港鐵美孚站A出入口，同時亦毗鄰達萬事達廣場，日常出入和購物均非常便捷。