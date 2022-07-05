有樓睇｜(多相)美孚新邨兩房移民盤770萬急放 叫價低過銀估

市區樓勝在交通方便，以藍籌屋苑之一的美孚新邨為例，交通及生活配套設施極之完善，即使樓齡高，其抗跌力仍然強。新近有業主因為已移居外地，急於放售一個2期經改動的兩房套戶單位，叫價770萬元，平均實用呎價12,088元，價錢不單比市價平，亦較銀行平均估價812萬元低近40萬元，屬屋苑筍盤之一。
加建套廁及工人房 更見實用
放盤單位位於美孚新邨2期吉利徑5至7號低層C室，實用面積637方呎，原則為兩房，業主特意加建一個廁所，變成套房，同時增設工人房，改動後的間隔更覺實用。雖然單位位處低層，但座向東南、望內園景，景觀清靜開揚，並無一般低層戶會有景觀不佳或感覺侷促的問題。
左街市、右港鐵 生活極便利
此外，單位位置亦非常方便，步出地下大堂後，轉出左邊步行3分鐘內，便到達街市和西鐵站，而轉出右邊步行約2分鐘便抵達港鐵美孚站A出入口，同時亦毗鄰達萬事達廣場，日常出入和購物均非常便捷。
估突價兼低過市價
利嘉閣地產曼克頓山分行副經理張展華表示，上述放盤單位因業主已移民，希望盡快易手，遂以低於市價出讓；單位間隔和內部裝修不俗，位置亦佳，更獲多家銀行估足價有餘，平均估值812萬元，而同類型單位叫價一般要780萬元，可謂近期推介筍盤。此外，本月美孚新邨暫錄約4宗成交，平均呎價12,000多元。
放盤單位資料
物業名稱：美孚新邨
地址：吉利徑5至7號
發展商：美孚企業、新世界
樓齡：50年
放盤單位：2期吉利徑5至7號低層C室
叫價：770萬元
實用面積：637方呎/@12,088元
建築面積：850方呎/@9,059元
間隔：兩房（1套房）連工人房
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查詢電話：66899769（利嘉閣地產 張先生）