有樓睇｜(多相)美孚新邨罕有單邊70萬靚裝靚景一房戶 平市價5%

九龍大型老牌屋苑美孚新邨向來受用家追捧，作為「耆英」藍籌屋苑之一，即使樓價下調，仍具有一定抗跌力。新近屋苑有一罕有單邊望開揚園池景的一房單位放盤，並擁有70萬元新淨品味靚裝，現以筍價648萬元放售，較市價平約5%。
廳房同景 望超開揚園池
放盤單位為美孚新邨5期高層5號C室，實用面積437方呎，原則兩房，現改為一房間隔，叫價648萬元，平均實用呎價14,828元。單位座向西南面，位處單邊，大廳和睡房景觀相同，均可望開揚公園及泳池景，並遠眺昂船洲大橋，屬市場罕放的單邊戶盤源。據悉，業主在4年半前買入單位後，花了70萬元翻新，目前裝修仍然新淨，簡約中見品味。
原叫價680萬 有議價空間
中原地產西九龍美孚3期分行B組高級分行經理余考成表示，上述單位業主因為換樓，故放盤出讓，而業主最初開價680萬元，現降價至648萬元，減幅近5%，並有議價空間。他又稱，單位降價後比市價平約5%，加上裝修新淨企理，新買家不需再花大額翻新，屬現時市場筍盤之一，料可吸引不少單身或二人家庭洽購。
放盤單位資料
物業名稱：美孚新邨
地址：美孚新邨5期蘭秀道5至7號
發展商：美孚企業、新世界
樓齡：49年
放盤單位：高層5號C室
叫價：648萬元（參考市值租金約15,000元）
實用面積：437方呎/@14,828元
建築面積：676方呎/@9,586元
間隔：一房
單位相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E7%BE%8E%E5%AD%9A%E6%96%B0%E9%82%A8-5%E6%9C%9F-%E8%98%AD%E7%A7%80%E9%81%935-7%E8%99%9F_MOO311?theme=buy
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