有樓睇｜(多相)美孚新邨罕有單邊70萬靚裝靚景一房戶 平市價5%

九龍大型老牌屋苑美孚新邨向來受用家追捧，作為「耆英」藍籌屋苑之一，即使樓價下調，仍具有一定抗跌力。新近屋苑有一罕有單邊望開揚園池景的一房單位放盤，並擁有70萬元新淨品味靚裝，現以筍價648萬元放售，較市價平約5%。

廳房同景 望超開揚園池 放盤單位為美孚新邨5期高層5號C室，實用面積437方呎，原則兩房，現改為一房間隔，叫價648萬元，平均實用呎價14,828元。單位座向西南面，位處單邊，大廳和睡房景觀相同，均可望開揚公園及泳池景，並遠眺昂船洲大橋，屬市場罕放的單邊戶盤源。據悉，業主在4年半前買入單位後，花了70萬元翻新，目前裝修仍然新淨，簡約中見品味。