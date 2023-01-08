有樓睇｜(多相)美孚新邨1期開揚靚景三房戶 可改四房雙套 超實用

九龍區老牌藍籌屋苑美孚新邨，雖然樓齡已有54年，但仍深得用家追捧，只因屋苑在交通和生活配套各方面都非常完善，間隔亦實用。美孚新邨共分8期發展，合共有99座大廈，其中1期有一個極高層單位放盤，屬三房間隔，亦可改為四房雙套戶，而且景觀全無遮擋，望海景和公園景，非常吸睛殺食！

廳大房大 銀行「估足價」 放盤單位為美孚新邨1期百老匯街1-3號極高層B室，實用面積827方呎，屬三房兩廳間隔，叫價930萬元，平均實用呎價11,245元。由於單位屬廳大房大格局，如新買家有需要，可自行改為四房雙套間隔，相當實用，配合不同買家需要。要數單位最大賣點，首推景觀，坐擁全無遮擋的荔枝角公園及網球場，同時遠望葵涌碼頭海景，視野非常廣闊開揚。裝修方面，整體尚算新淨企理，不需花費太大筆裝修費。值得留意是，單位獲銀行「估足價」，屬屋苑優質單位。