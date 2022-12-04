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地產
2022-12-04 18:51:08

有樓睇｜(多相)與大自然為鄰！Wetland Seasons Park套三房 望180度零死角米埔濕地

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單位外望180度全米埔濕地景致，更可遠眺深圳遠景，視野遼闊吸引。

單位外望180度全米埔濕地景致，更可遠眺深圳遠景，視野遼闊吸引。

入伙只有兩年的天水圍半新盤Wetland Seasons Park，可說是大西北區內景觀最怡人的屋苑，因為屋苑位處米埔濕地公園旁，與大自然為鄰，不少單位可享綠油油的景致，甚至眺望對岸深圳遠景及深圳灣海景，視野遼闊又具氣勢。屋苑新近有一個套三房單位放售又放租，景觀望全米埔濕地公園及遠深圳灣海景，加上全屋超新淨靚裝，並附有基本傢俬，可入手即住。

客廳外接露台，間隔寬敞、光線足，裝修亦相當新淨簡約。 飯廳闊落實用，傢俬亦簇新討好。 主人房外接露台，空間亦闊落。 其中一個睡房改為書房，光猛實用。 全屋面積最細的睡房，間隔四正。 廚房配套齊全新淨。 主人套房浴室配套整齊企理。 客廁裝修和配套簇新。 單位為套三房連儲物房間隔，儲物房被改為工人房，並附有地台。 新鴻基旗下半新盤天水圍Wetland Seasons Park，入伙只有兩年，是景觀出名優質的屋苑。 單位平面圖。

裝修超新 慳裝修費

上述放盤單位為天水圍Wetland Seasons Park 121座高層A1室，實用面積696方呎，採套三房及連儲物房間隔，叫價1,080萬元，實用呎價15,517元；單位亦同時亦放租，每月租金20,500元，實用呎租29元。單位最大賣點是景觀，大廳和3個睡房均面向米埔濕地公園，是真正180度零死角，兼無遮擋翠綠景致，同時遠眺深圳及深圳灣海景，景觀極之開揚吸引。由於屋苑入伙只有兩年，故單位內部裝修仍非常新淨，並附有大部分基本傢俬和家電，無論是買入或租住，都可節省不少裝修和添置傢電的開支。

放盤單位資料

物業名稱：Wetland Seasons Park

地址：天水圍濕地公園路9

發展商：新鴻基

樓齡：2

放盤單位：121座高層A1 (物業編號：CXL946)

叫價：1,080萬元 / @15,517

叫租：20,500元 / @29

實用面積：696方呎

間隔：三房及儲物房 (1套房)

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/Wetland-Seasons-Park-1%E6%9C%9F-21%E5%BA%A7_CXL946?theme=buy

查詢電話：6402 7118 (中原地產 何先生)

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