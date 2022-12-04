有樓睇｜(多相)與大自然為鄰！Wetland Seasons Park套三房 望180度零死角米埔濕地

入伙只有兩年的天水圍半新盤Wetland Seasons Park，可說是大西北區內景觀最怡人的屋苑，因為屋苑位處米埔濕地公園旁，與大自然為鄰，不少單位可享綠油油的景致，甚至眺望對岸深圳遠景及深圳灣海景，視野遼闊又具氣勢。屋苑新近有一個套三房單位放售又放租，景觀望全米埔濕地公園及遠深圳灣海景，加上全屋超新淨靚裝，並附有基本傢俬，可入手即住。

裝修超新 慳裝修費

上述放盤單位為天水圍Wetland Seasons Park 1期21座高層A1室，實用面積696方呎，採套三房及連儲物房間隔，叫價1,080萬元，實用呎價15,517元；單位亦同時亦放租，每月租金20,500元，實用呎租29元。單位最大賣點是景觀，大廳和3個睡房均面向米埔濕地公園，是真正180度零死角，兼無遮擋翠綠景致，同時遠眺深圳及深圳灣海景，景觀極之開揚吸引。由於屋苑入伙只有兩年，故單位內部裝修仍非常新淨，並附有大部分基本傢俬和家電，無論是買入或租住，都可節省不少裝修和添置傢電的開支。