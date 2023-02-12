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2023-02-12 18:45:00

有樓睇｜(多相) 西半山單幢豪宅盤擁180度「零死角」靚景 狠劈兩球放售

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單位飽覽中上環一帶維港煙花海景，同時眺望西九龍及尖沙咀一帶景致。

單位飽覽中上環一帶維港煙花海景，同時眺望西九龍及尖沙咀一帶景致。

西半山單幢豪宅盤柏道2距離港鐵西營盤站只需約6分鐘步程，並坐擁小學11名校校網，向來深得家庭客追捧。現時物業有一個坐擁180度「零死角」維港海景單位放盤，代理表示屬區內罕有靚景，並且近期劈減200萬元沽售。

落地玻璃窗設計的主人套房，坐擁中上環及維港煙花海景。 其中一間睡房改為衣帽間，同樣享有海景。 長方形開則大廳。 大廳以長方形開則，其中客廳外接闊落露台。 大廳設有對流窗，飯廳一邊景觀以西半山一帶商廈及銅鑼灣海景為主。 單位大廳寬敞，間隔分明。 改為書房的房間，間隔闊落見使。 廚房面積闊落，附有工人套房。 單位平面圖。

大廳設前後對流窗 飽覽全海景

上述放盤為柏道2號高層B室，實用面積905方呎，間隔原則為三房連套房及工人套房設計，現其中一間房改為衣帽間，原本叫價2,600萬元，最新以2,400萬元放售，平均實用呎價26,519元。單位間隔屬傳統的廳大房大格局，整體四正實用，配以清雅簡約的裝修。單位最大賣點是景觀，由於單位處於高層，四周視野全無遮擋，加上大廳設有前後對流窗，其中客廳和主人套房景觀一致，擁180度中上環維港煙花景，飯廳與另一房間則景致相同，同樣望西半山一帶商廈及銅鑼灣海景，造就全屋日照採光充足，帶來優良的通風效果。

放盤單位資料

物業名稱：柏道2
地址：西半山柏道2
發展商：新世界
樓齡：18
放盤單位：高層B (物業編號：LCA122)
叫價：2,400 (參考市值租金：約47,000)
實用面積：905方呎 / @ 26,519
建築面積：1,240方呎 / @19,354
間隔：三房 (1套房)
VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E6%9F%8F%E9%81%932%E8%99%9F_LCA122?theme=buy
查詢電話：9528 3577 (中原地產 盧先生)

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