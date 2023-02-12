有樓睇｜(多相) 西半山單幢豪宅盤擁180度「零死角」靚景 狠劈兩球放售

西半山單幢豪宅盤柏道2號，距離港鐵西營盤站只需約6分鐘步程，並坐擁小學11名校校網，向來深得家庭客追捧。現時物業有一個坐擁180度「零死角」維港海景單位放盤，代理表示屬區內罕有靚景，並且近期劈減200萬元沽售。

大廳設前後對流窗 飽覽全海景

上述放盤為柏道2號高層B室，實用面積905方呎，間隔原則為三房連套房及工人套房設計，現其中一間房改為衣帽間，原本叫價2,600萬元，最新以2,400萬元放售，平均實用呎價26,519元。單位間隔屬傳統的廳大房大格局，整體四正實用，配以清雅簡約的裝修。單位最大賣點是景觀，由於單位處於高層，四周視野全無遮擋，加上大廳設有前後對流窗，其中客廳和主人套房景觀一致，擁180度中上環維港煙花景，飯廳與另一房間則景致相同，同樣望西半山一帶商廈及銅鑼灣海景，造就全屋日照採光充足，帶來優良的通風效果。