熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 紅黃碼 天氣 消費券第二期 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
地產
2022-08-23 18:26:35

有樓睇｜(多相)西半山敦皓複式兩房套戶 劈減6球放盤

分享：
單位下層是闊落的大廳和開放式廚房。

單位下層是闊落的大廳和開放式廚房。

近期二手樓減價潮持續擴散，就連豪宅盤業主亦調整叫價，個別減價出讓。西半山干德道單幢物業敦皓，屬區內新晉豪宅盤，早前有業主將其複式單位放盤，最初叫價3,600萬元，近日劈價600萬元，最新以3,000萬元放售，減幅達16%。單位擁新淨豪裝，下層為廳廚，上層是睡房及浴室，整體裝修華麗具氣派，間隔亦四正實用。

大廳外接露台，以內園及樓景為主。 L型大廳配落地大玻璃窗，室內光線充足。 單位下層是闊落的大廳和開放式廚房。 開放式廚房設有趟門，將廚房的用具和電器隱藏，令視覺效果更加整齊美觀。 單位景觀以內園及樓景為主。 從內置樓梯登上2樓，是兩間睡房。 從內置樓梯登上2樓，是兩間睡房。 主人套房闊大四正，設有置頂大櫃，方便收納。 主人套房闊大四正，設有置頂大櫃，方便收納。 主人套房闊大四正，設有置頂大櫃，方便收納。 其中一個房間改作書房用途。 其中一個房間改作書房用途。 浴室裝修新淨美觀。 浴室裝修新淨美觀。 敦皓物業外型時尚獨特，屬區內新晉豪宅盤。

間隔分明 裝修細緻實用

由世紀21康聯地產獨家代理的敦皓放盤複式單位為低層D2室，實用面積1,073方呎，叫價3,000萬元，平均實用呎價27,959元。單位共有兩層，內置樓梯，下層是闊落的L型大廳及開放式廚房，大廳外接露台，廚房則設有中島櫃，以及有趟門將廚房用具和電器隱藏，視覺上更顯整齊美觀，而中島櫃則方便作為備料區或餐桌使用。沿著樓梯登上上層，就是主人套房、睡房和客廁，兩個房間均間隔方正闊落，頗為實用。景觀方面，大廳及全部房間的座向相同，以內園及城市景為主，環境清幽。

區內新晉時尚豪宅盤

敦皓是西半山收購重建項目，於2016年入伙，前身為適雅大廈。發展商豐泰地產於2011年收購及統一業權後，重建為一幢提供111伙涵蓋不同戶型的單幢豪它物業。發展商更找來耶魯大學建築學院院長Robert Stern擔任項目建築師，以及多位獲獎設計師分別擔任項目的燈光及室內等設計，所以敦皓的外型和內部設計及質素，均獨特別緻，屬區內新晉時尚豪宅盤。

放盤單位資料

物業名稱：敦皓

地址：西半山干德道31

發展商：豐泰地產

樓齡：6

放盤單位：複式單位D2室（物業編號：B009888 (C21-525)

叫價：3,000萬元

實用面積：1,073方呎/@27,959

間隔：複式兩房（1套房）

單位相關資料：https://www.c21.hk/SecondHandProperty/PropertyDetail/C21-525-54484459

查詢電話：9685 5968（世紀21康聯地產 康先生）

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受