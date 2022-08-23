有樓睇｜(多相)西半山敦皓複式兩房套戶 劈減6球放盤

近期二手樓減價潮持續擴散，就連豪宅盤業主亦調整叫價，個別減價出讓。西半山干德道單幢物業敦皓，屬區內新晉豪宅盤，早前有業主將其複式單位放盤，最初叫價3,600萬元，近日劈價600萬元，最新以3,000萬元放售，減幅達16%。單位擁新淨豪裝，下層為廳廚，上層是睡房及浴室，整體裝修華麗具氣派，間隔亦四正實用。
間隔分明 裝修細緻實用
由世紀21康聯地產獨家代理的敦皓放盤複式單位為低層D2室，實用面積1,073方呎，叫價3,000萬元，平均實用呎價27,959元。單位共有兩層，內置樓梯，下層是闊落的L型大廳及開放式廚房，大廳外接露台，廚房則設有中島櫃，以及有趟門將廚房用具和電器隱藏，視覺上更顯整齊美觀，而中島櫃則方便作為備料區或餐桌使用。沿著樓梯登上上層，就是主人套房、睡房和客廁，兩個房間均間隔方正闊落，頗為實用。景觀方面，大廳及全部房間的座向相同，以內園及城市景為主，環境清幽。
區內新晉時尚豪宅盤
敦皓是西半山收購重建項目，於2016年入伙，前身為適雅大廈。發展商豐泰地產於2011年收購及統一業權後，重建為一幢提供111伙涵蓋不同戶型的單幢豪它物業。發展商更找來耶魯大學建築學院院長Robert Stern擔任項目建築師，以及多位獲獎設計師分別擔任項目的燈光及室內等設計，所以敦皓的外型和內部設計及質素，均獨特別緻，屬區內新晉時尚豪宅盤。
放盤單位資料
物業名稱：敦皓
地址：西半山干德道31號
發展商：豐泰地產
樓齡：6年
放盤單位：複式單位D2室（物業編號：B009888 (C21-525)）
叫價：3,000萬元
實用面積：1,073方呎/@27,959元
間隔：複式兩房（1套房）
單位相關資料：https://www.c21.hk/SecondHandProperty/PropertyDetail/C21-525-54484459
查詢電話：9685 5968（世紀21康聯地產 康先生）