有樓睇｜(多相)西半山敦皓複式兩房套戶 劈減6球放盤

近期二手樓減價潮持續擴散，就連豪宅盤業主亦調整叫價，個別減價出讓。西半山干德道單幢物業敦皓，屬區內新晉豪宅盤，早前有業主將其複式單位放盤，最初叫價3,600萬元，近日劈價600萬元，最新以3,000萬元放售，減幅達16%。單位擁新淨豪裝，下層為廳廚，上層是睡房及浴室，整體裝修華麗具氣派，間隔亦四正實用。

間隔分明 裝修細緻實用 由世紀21康聯地產獨家代理的敦皓放盤複式單位為低層D2室，實用面積1,073方呎，叫價3,000萬元，平均實用呎價27,959元。單位共有兩層，內置樓梯，下層是闊落的L型大廳及開放式廚房，大廳外接露台，廚房則設有中島櫃，以及有趟門將廚房用具和電器隱藏，視覺上更顯整齊美觀，而中島櫃則方便作為備料區或餐桌使用。沿著樓梯登上上層，就是主人套房、睡房和客廁，兩個房間均間隔方正闊落，頗為實用。景觀方面，大廳及全部房間的座向相同，以內園及城市景為主，環境清幽。