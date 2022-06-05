有樓睇｜（多相）西貢立德台洋房 變身北歐簡約日光家居

家，是放鬆減壓的地方，如果可以匯集陽光、空氣和山巒等大自然元素，再配合強調原始簡約的北歐風裝潢，就更能讓家散發舒適純淨的幸福感。西貢有不少洋房和獨立屋，其中位於西貢公路白沙灣的立德台，是一個依山而建、私隱度高的低密度洋房屋苑，放盤量一向不多，現時有一個擁有北歐簡約風靚裝的洋房放盤，單是外形、裝修格調、四周景致和氛圍，令人猶如置身外國度假勝地，身心每日都可與大自然親密交流！

連綿山景 實用度逾八成 立德台共由46座洋房經成，分有A至E段，全數依山而建，其中A段和B段的洋房最接近白沙灣，外望白沙灣遊艇會，其他段落則以山景及海景為主，私隱度十分高。放盤單位位於立德台E段，實用面積1,481方呎，三房套間隔，另附一個面積約400方呎的平台花園，叫價3,900萬元，平均呎價26,333元；洋房景觀以山景為主，雖然沒有海景，但景致十分清幽寧靜，絕不遜色。間隔方面，立德台洋房的實用相當高，有逾八成實用率，四正闊大實用，加上推介的放盤單位擁有非常新淨又有品味的北歐風裝潢，在市場上更顯罕有。

採光度高 裝修超新淨 光，是一切美好的起源，尤其用在家居上。上述放盤單位在裝修上的另一大特色，是擁有自然充足的採光效果，無論是樓梯、大廳和房間，設計上盡量將陽光引入室內，大大增加空間的舒適度和自然氣息，也令幸福感覺大增。據悉，單位裝修只有2至3年，現時業主亦很少在此居住，故整體裝修非常簇新，新買家不用花太多裝修費，已可即時入住。