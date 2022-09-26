有樓睇｜(多相)豐連兩房梗廚低層戶 呎價平同類造價逾千元

入伙只有4年的屯門北半新盤豐連，由兩座住宅大廈組成，物業鄰近輕鐵建生站，附近亦有多個居屋、公屋及私人屋苑，交通和生活配套都方便。豐連間隔由一房至三房不等，當中兩房連梗廚設計單位，在區內半新盤中較為罕有，而屋苑現時有一個低層兩房梗廚單位，以低市價約4%放盤，更屬罕有低水筍盤。

裝修新淨 景觀開揚 放盤單位為豐連2座低層B室，實用面積532方呎，間隔為兩房梗廚設計，叫價680萬元，折合實用呎價12,782元。單位整體裝修保持得頗新淨，大廳以長方形開則，外接露台，間隔算寬敞，其中客廳放置了有一系列訂製的置頂儲物櫃，提供不少收納空間，而露台對出的景觀是開揚山景和泳池景。至於兩個睡房，採落地玻璃窗設計，間隔方正見使，容易擺放傢俬，加上兩房均設有地台，完全不用擔心收納問題。廚房和浴室方面，主要為發展商裝修，但由於入伙僅4年，故裝修仍然新淨企理。