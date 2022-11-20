有樓睇｜(多相)豪景花園百萬靚裝套三房 呎價唔使1萬

樓價跌勢持續，不少屋苑造價返回數年前水平。位於深井青龍頭的豪景花園，向以環境清靜、景觀優質見稱，樓價亦較同區其他屋苑低水，加上近月樓價回落，屋苑不少放盤單位呎價不足1萬元，個別更附有靚裝，同時省卻不少裝修費開支。

百萬靚裝 廚房採開放式

推介的放盤單位為豪景花園3期18座低層A室實用面積947方呎，屬套三房兩廳間隔，叫價860萬元，平均實用呎價9,081元。單位座向南方，景觀以內園景為主，環境清幽舒服；單位擁有過百萬元靚裝，裝修新淨雅緻，間隔亦四正實用，廚房更改為開放式設計，大廳與廚房之間設有中島櫃，具分隔作用，同時亦有一覽無遺的闊落開揚效果。另外，主人套房面積寬敞，內設置頂大衣櫃，仍新淨美觀，相當實用，景觀同樣以內園景為主。