有樓睇｜(多相)豪景花園百萬靚裝套三房 呎價唔使1萬

樓價跌勢持續，不少屋苑造價返回數年前水平。位於深井青龍頭的豪景花園，向以環境清靜、景觀優質見稱，樓價亦較同區其他屋苑低水，加上近月樓價回落，屋苑不少放盤單位呎價不足1萬元，個別更附有靚裝，同時省卻不少裝修費開支。
百萬靚裝 廚房採開放式
推介的放盤單位為豪景花園3期18座低層A室實用面積947方呎，屬套三房兩廳間隔，叫價860萬元，平均實用呎價9,081元。單位座向南方，景觀以內園景為主，環境清幽舒服；單位擁有過百萬元靚裝，裝修新淨雅緻，間隔亦四正實用，廚房更改為開放式設計，大廳與廚房之間設有中島櫃，具分隔作用，同時亦有一覽無遺的闊落開揚效果。另外，主人套房面積寬敞，內設置頂大衣櫃，仍新淨美觀，相當實用，景觀同樣以內園景為主。
一出門即上車 直出荃灣站
豪景花園位處深井青龍頭段，屋苑設有住客專車出入港鐵荃灣站，而上述放盤單位之座數對出，便是住客專車車站，日常交通出入方便。屋苑亦自設商場和大型住客會所，其中會所設有泳池、網球場、健身室、籃球場和兒童遊樂場等設備，日常基本配套不需外求。
放盤單位資料
物業名稱：豪景花園
地址：深井龍騰路60R號
發展商：華懋
樓齡：31年
放盤單位：3期18座低層A室（物業編號：CCH984）
叫價：860（參考市值租金約21,000至22,000元）
實用面積：947方呎 / @9,081元
建築面積：1,328方呎 / @6,475元
間隔：三房（1套房）
VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E8%B1%AA%E6%99%AF%E8%8A%B1%E5%9C%92-3%E6%9C%9F-18%E5%BA%A7_CCH984?theme=buy
查詢電話：9626 8822（中原地產 譚先生）