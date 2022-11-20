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地產
2022-11-20 19:00:00

有樓睇｜(多相)豪景花園百萬靚裝套三房 呎價唔使1萬

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開放式廚房間隔闊大，採白色為主調，配上窗外的綠油油景致，感覺十分舒服。

開放式廚房間隔闊大，採白色為主調，配上窗外的綠油油景致，感覺十分舒服。

樓價跌勢持續，不少屋苑造價返回數年前水平。位於深井青龍頭的豪景花園，向以環境清靜、景觀優質見稱，樓價亦較同區其他屋苑低水，加上近月樓價回落，屋苑不少放盤單位呎價不足1萬元，個別更附有靚裝，同時省卻不少裝修費開支。

廚房改為開放式設計，設有中島櫃，實用又具分隔作用。 單位屬廳大房大格局，配以翠綠內園景致，居住環境非常清靜舒適。 單位擁逾百萬元裝修，至今仍新淨雅緻。 主人套房面積不少，光猛開揚。 主人套房面積不少，光猛開揚。 其中一個睡房裝修新淨，間隔方正見使。 單人床與嬰兒床之間仍有不少空間，可見睡房面積闊落。 浴室光猛通爽，裝修亦新。 豪景花園位於深井青龍頭段，以環境清靜舒服見稱。 單位平面圖。

百萬靚裝 廚房採開放式

推介的放盤單位為豪景花園318座低層A室實用面積947方呎，屬套三房兩廳間隔，叫價860萬元，平均實用呎價9,081元。單位座向南方，景觀以內園景為主，環境清幽舒服；單位擁有過百萬元靚裝，裝修新淨雅緻，間隔亦四正實用，廚房更改為開放式設計，大廳與廚房之間設有中島櫃，具分隔作用，同時亦有一覽無遺的闊落開揚效果。另外，主人套房面積寬敞，內設置頂大衣櫃，仍新淨美觀，相當實用，景觀同樣以內園景為主。

一出門即上車 直出荃灣站

豪景花園位處深井青龍頭段，屋苑設有住客專車出入港鐵荃灣站，而上述放盤單位之座數對出，便是住客專車車站，日常交通出入方便。屋苑亦自設商場和大型住客會所，其中會所設有泳池、網球場、健身室、籃球場和兒童遊樂場等設備，日常基本配套不需外求。

放盤單位資料

物業名稱：豪景花園

地址：深井龍騰路60R

發展商：華懋

樓齡：31

放盤單位：318座低層A室（物業編號：CCH984

叫價：860（參考市值租金約21,00022,000元）

實用面積：947方呎 / @9,081

建築面積：1,328方呎 / @6,475

間隔：三房（1套房）

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查詢電話：9626 8822（中原地產 譚先生）

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