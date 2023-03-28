有樓睇｜(多相)逾八成實用率 香港仔中心雅裝兩房戶 助省裝修費

香港仔中心為港島南區大型屋苑之一，共由20座物業組成，前臨海濱而建，居住環境清靜舒服。屋苑最大賣點之一是單位實用率高達81%，間隔闊落見使，而屋苑周邊的生活配套設施完善，包括自設的大型商場及街市等，未來亦有港鐵南港島綫(西段)開通，當中包括香港仔站，日後交通將更為便利。

全屋附雅緻新淨裝修

是次介紹的放盤單位為香港仔中心港富閣(E座)中層1室，實用面積451方呎，採兩房間隔，叫價690萬元，平均實用呎價15,299元。單位裝修相當新淨，設計亦雅緻，看得出業主花了不少心思布置。由於單位實用率高，大廳和兩間睡房面積均闊落見使，其中大廳為長方形開則，附有一個小露台。從相片可見，大廳在擺放大型傢具後，活動空間仍充足，相當實用；兩個睡房空間亦大，主人房裝有布藝床頭板及置頂大衣櫃，軟綿綿的床頭板質感，可讓人舒服地倚靠，視覺上亦可增加空間的溫馨感，同時更有吸音效果，有助提升睡眠質素。景觀方面，雖然單位沒有海景，但以周邊住宅、工廈及翠綠山巒景為主，景致頗開揚清幽。此外，香港仔中心屬可養寵物屋苑之一，特別適合喜愛小動物的買家。