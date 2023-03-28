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地產
2023-03-28 18:50:00

有樓睇｜(多相)逾八成實用率 香港仔中心雅裝兩房戶 助省裝修費

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寬敞的長方形大廳，裝修新淨雅緻。

寬敞的長方形大廳，裝修新淨雅緻。

香港仔中心為港島南區大型屋苑之一，共由20座物業組成，前臨海濱而建，居住環境清靜舒服。屋苑最大賣點之一是單位實用率高達81%，間隔闊落見使，而屋苑周邊的生活配套設施完善，包括自設的大型商場及街市等，未來亦有港鐵南港島綫(西段)開通，當中包括香港仔站，日後交通將更為便利。

其中一個睡房為小朋友房間，設計清新，布置亦充滿童趣。 主人房空間闊落實用，頗為見使。 主人房設有床頭板及置頂大衣櫃，實用美觀。 客廳外接小露台，室內光線充裕。 單位以樓景和山景為主，景致頗開揚。 廚房空間闊落，裝修和配套均新淨實用。 浴室有一道以心型圖案瓷磚裝飾的牆身，為單調的浴室增添一點活力和藝術感。 單位平面圖。 香港仔中心前臨海濱，周邊社區配套完善，居住環境靜中帶旺。

全屋附雅緻新淨裝修

是次介紹的放盤單位為香港仔中心港富閣(E)中層1室，實用面積451方呎，採兩房間隔，叫價690萬元，平均實用呎價15,299元。單位裝修相當新淨，設計亦雅緻，看得出業主花了不少心思布置。由於單位實用率高，大廳和兩間睡房面積均闊落見使，其中大廳為長方形開則，附有一個小露台。從相片可見，大廳在擺放大型傢具後，活動空間仍充足，相當實用；兩個睡房空間亦大，主人房裝有布藝床頭板及置頂大衣櫃，軟綿綿的床頭板質感，可讓人舒服地倚靠，視覺上亦可增加空間的溫馨感，同時更有吸音效果，有助提升睡眠質素。景觀方面，雖然單位沒有海景，但以周邊住宅、工廈及翠綠山巒景為主，景致頗開揚清幽。此外，香港仔中心屬可養寵物屋苑之一，特別適合喜愛小動物的買家。

放盤單位資料

物業名稱：香港仔中心
地址：香港仔南寧街23
發展商：和記黃埔
樓齡：41
放盤單位：港富閣(E)中層1 (物業編號：TJE463)
叫價：690萬元 (參考市值租金：約14,000)
實用面積：451方呎 / @15,299
建築面積：554方呎 / @12,454
間隔：兩房
單位相關資料：https://bit.ly/3nf3keT
查詢電話：9123 3987 (中原地產 郭小姐)

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