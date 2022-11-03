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地產
2022-11-03 18:40:09

有樓睇｜(多相)邁亞美海灣高層企裝兩房 超光猛實用 叫價520萬

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大廳設有3扇窗，室內光線充裕，感覺舒服。

大廳設有3扇窗，室內光線充裕，感覺舒服。

位於屯門碼頭區的邁亞美海灣，雖然位置不屬市中心，但鄰近輕鐵站和巴士站，而屋苑沿海而建，不少單位可享海景，再加上單位實用率高，故一直不乏上車客追捧。

客飯廳呈L形設計，間隔闊大，容易擺位。 大門設有圓拱門，作為玄關和大廳的分隔。 單位裝修雅緻新淨，幾近可即買即住。 睡房空間闊落，光猛開揚。 單位望部分海景，景致開揚吸引。 浴室面積頗大，兼且是明廁，裝修亦新淨。 廚房面積闊落，裝修實而不華。 臨海而建的邁亞美海灣，不少單位可享海景，景觀殺食吸引。(資料圖片)

全屋窗戶多 光猛通爽

目前邁亞美海灣2座高層B室放盤，單位實用面積450方呎，採兩房兩廳間隔，叫價520萬元，平均實用呎價11,556元。單位其中一個最大賣點是高層光猛，單是大廳已設有3個窗戶，配合米白色的新淨雅緻裝修，更顯開揚光猛；而主人房也設有兩扇窗，浴室亦為「明廁」設計，令整間屋的採光度極高，感覺舒服通爽。景觀方面，單位可望部分海景，並以樓景為主，但因位處高層，即使望對面樓景，也不覺侷促。

設兩個會所 設施完善

雖然邁亞美海灣樓齡已逾30年，但配套設施毫不遜色，屋苑設有兩個住客會所，是區內設施和規模較大的屋苑會所，備有兩個泳池、網球場、壁球場、健身室、桑拿浴室和咖啡室等。日常生活配套方面，屯門碼頭區一帶齊備商場、超市、各式食肆及商店，鄰近兆康苑、悅湖山莊及蝴蝶邨亦設有街市，日常生活所需相當齊全。

放盤單位資料

物業名稱：邁亞美海灣

地址：屯門湖翠路268

發展商：信和置業

樓齡：31

放盤單位：2座高層B室（物業編號：AN232583

叫價：520萬元

實用面積：450方呎 / @11,556

建築面積：580方呎 / @8,966

間隔：兩房

單位相關資料：https://www.manyw.com/details/?275224

查詢電話：2430 2098（祥益地產 邱先生）

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