有樓睇｜(多相)邁亞美海灣高層企裝兩房 超光猛實用 叫價520萬

位於屯門碼頭區的邁亞美海灣，雖然位置不屬市中心，但鄰近輕鐵站和巴士站，而屋苑沿海而建，不少單位可享海景，再加上單位實用率高，故一直不乏上車客追捧。

全屋窗戶多 光猛通爽 目前邁亞美海灣2座高層B室放盤，單位實用面積450方呎，採兩房兩廳間隔，叫價520萬元，平均實用呎價11,556元。單位其中一個最大賣點是高層光猛，單是大廳已設有3個窗戶，配合米白色的新淨雅緻裝修，更顯開揚光猛；而主人房也設有兩扇窗，浴室亦為「明廁」設計，令整間屋的採光度極高，感覺舒服通爽。景觀方面，單位可望部分海景，並以樓景為主，但因位處高層，即使望對面樓景，也不覺侷促。