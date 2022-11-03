有樓睇｜(多相)邁亞美海灣高層企裝兩房 超光猛實用 叫價520萬

位於屯門碼頭區的邁亞美海灣，雖然位置不屬市中心，但鄰近輕鐵站和巴士站，而屋苑沿海而建，不少單位可享海景，再加上單位實用率高，故一直不乏上車客追捧。
全屋窗戶多 光猛通爽
目前邁亞美海灣2座高層B室放盤，單位實用面積450方呎，採兩房兩廳間隔，叫價520萬元，平均實用呎價11,556元。單位其中一個最大賣點是高層光猛，單是大廳已設有3個窗戶，配合米白色的新淨雅緻裝修，更顯開揚光猛；而主人房也設有兩扇窗，浴室亦為「明廁」設計，令整間屋的採光度極高，感覺舒服通爽。景觀方面，單位可望部分海景，並以樓景為主，但因位處高層，即使望對面樓景，也不覺侷促。
設兩個會所 設施完善
雖然邁亞美海灣樓齡已逾30年，但配套設施毫不遜色，屋苑設有兩個住客會所，是區內設施和規模較大的屋苑會所，備有兩個泳池、網球場、壁球場、健身室、桑拿浴室和咖啡室等。日常生活配套方面，屯門碼頭區一帶齊備商場、超市、各式食肆及商店，鄰近兆康苑、悅湖山莊及蝴蝶邨亦設有街市，日常生活所需相當齊全。
放盤單位資料
物業名稱：邁亞美海灣
地址：屯門湖翠路268號
發展商：信和置業
樓齡：31年
放盤單位：2座高層B室（物業編號：AN232583）
叫價：520萬元
實用面積：450方呎 / @11,556元
建築面積：580方呎 / @8,966元
間隔：兩房
單位相關資料：https://www.manyw.com/details/?275224
查詢電話：2430 2098（祥益地產 邱先生）