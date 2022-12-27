有樓睇｜(多相) 錦繡花園套三房洋房則王罕放

自港鐵屯馬線開通後，前往元朗錦繡花園的 交通大為改善，加上屋苑設有班次頻密的村巴服務，日常出入比以往便利。是次介紹的放盤單位屬錦繡花園「則王」，逾千方呎實用面積提供三房間隔，屬廳大房大格局，附設花園及車位，屬罕有放盤洋房。

廳大房大 擁簇新裝潢

錦繡花園的最大優點是空間非常充足，上述放盤單位位於L段第五街，洋房實用面積有1,035方呎，採套三房間隔，附有私人花園和車位，叫價1,500萬元，平均實用呎價14,492元。單位相當四正實用，屬屋苑「則王」間隔，不單大廳和房間面積寬敞，就連廚房和浴室亦十分闊落，居住空間絕對充裕；加上單位內部裝修簡約簇新，新買家不用花費太多去翻新，便可快速入住。