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地產
2022-12-27 18:40:00

有樓睇｜(多相) 錦繡花園套三房洋房則王罕放

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客飯廳空間闊落，裝修亦相當新淨雅緻。

客飯廳空間闊落，裝修亦相當新淨雅緻。

自港鐵屯馬線開通後，前往元朗錦繡花園的 交通大為改善，加上屋苑設有班次頻密的村巴服務，日常出入比以往便利。是次介紹的放盤單位屬錦繡花園「則王」，逾千方呎實用面積提供三房間隔，屬廳大房大格局，附設花園及車位，屬罕有放盤洋房。

主人房可三邊下床之餘，旁邊亦有大型衣櫃，活動空間相當足夠。 飯廳一隅，裝修簡潔實用。 闊大的廚房配套簇新齊全，並面向自家花園。 洋房附設花園，空間闊落， 洋房周邊的裝修亦新淨企理。 部分花園空間。 其他睡房間隔四正，相當實用。 主人套房浴室面積也不細小。 客廁裝修新淨，而且寬敞。 放盤的錦繡花園洋房則王單位位於L段第五街，屬市場罕有放盤。(資料圖片)

廳大房大 擁簇新裝潢

錦繡花園的最大優點是空間非常充足，上述放盤單位位於L段第五街，洋房實用面積有1,035方呎，採套三房間隔，附有私人花園和車位，叫價1,500萬元，平均實用呎價14,492元。單位相當四正實用，屬屋苑「則王」間隔，不單大廳和房間面積寬敞，就連廚房和浴室亦十分闊落，居住空間絕對充裕；加上單位內部裝修簡約簇新，新買家不用花費太多去翻新，便可快速入住。

放盤單位資料

物業名稱：錦繡花園
地址： 錦繡花園L段第五街
發展商：加拿大發展
樓齡：42
放盤單位：L段五街單號屋 (物業編號：EHD872)
叫價：1,500萬元 (參考市值租金30,00033,000萬元)
實用面積：1,035方呎 / @14,492
建築面積：1,050方呎 / @14,285
間隔：三房 (1套房)
VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E9%8C%A6%E7%B9%A1%E8%8A%B1%E5%9C%92_EHD872?theme=buy
查詢電話：6298 5470 (中原地產 徐先生)

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