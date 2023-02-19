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地產
2023-02-19 18:48:00

有樓睇｜(多相) 錦豐園改則一房 新淨多櫃view靚 蝕讓價放盤

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大廳呈長方形開則，地板和牆身亦新淨。

大廳呈長方形開則，地板和牆身亦新淨。

位於荃灣荃景圍的小型私人屋苑錦豐園，由兩座住宅大廈組成，雖然前往港鐵荃灣站需要坐車接駁，但位置遠離荃灣市中心鬧市，居住環境較為清靜，部分單位景觀可望超開揚山景，加上樓價較低水，是區內熱門上車盤之一。新近屋苑有一個裝修企理新淨、附有不少實用大櫃，兼且景觀望綠油油山景的單位，以蝕讓價放盤，十分適合上車。

睡房附設多個衣櫃和儲物櫃，十分實用。 睡房由兩房打通而成，窗大兼闊落。 長方形開則睡房，空間闊落。 廚房設有L型組合櫃，基本配套齊全。 單位沒有多餘的走廊位，間隔方正好使。 浴室裝修算新淨。 浴室有窗兼附有不少收納櫃，相當實用。 全屋景觀以綠油油山巒景為主，同時遠望樓景。 單位原則平面圖。

叫價較買入價平逾40

上述放盤為錦豐園2座中層H室，實用面積339方呎，原為兩房間隔，現改為一房，叫價418萬元，平均實用呎價12,330元。全層單位裝修企理新淨，地板和牆身感覺簇新，大廳和睡房附有多個訂製大櫃，款式簡約、用料不俗，提供不少收納空間。由於睡房由兩間房打通而成，間隔十分闊落，更設有兩扇大窗戶，實用又光猛；如新買家需要兩房，只需在房間中央加建一道牆，即可回復兩房間隔。景觀方面，大廳和睡房均以翠綠山巒景為主，並同時遠望樓景，景致清淨舒服。此外，據代理表示，單位叫價屬蝕讓價，因為業主之前買入價為約為460萬元，現急於套現，才以低價割愛，而且單位附有企理實用裝修，景觀亦佳，屬低水上車好選擇。

放盤單位資料

物業名稱：錦豐園
地址：荃灣青山公路荃灣段458466
發展商：南豐發展
樓齡：33
放盤單位：2座中層H (物業編號：CLI508)
叫價：418萬元
實用面積：339方呎 / @12,330
建築面積：477方呎 / @8,763
間隔：改則一房
VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/Kam-Fung-Garden-Block-2_CLI508?theme=buy
查詢電話：9132 2633 (中原地產 丘先生)

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