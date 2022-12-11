有樓睇｜(多相) 長沙灣靚景靚裝三房公屋 高實用 交通購物超便利

位於長沙灣的李鄭屋邨，是香港歷史悠久的公屋之一，早於80年代全面重建，至今物業樓齡達30多年以上，屬傳統的舊式公屋格局，可按業主需要而分間單位。新近屋苑有一個擁有靚景和靚裝的三房放盤，是少有可同時在自由市場和居二市場放售的公屋單位。
廳大房大 裝修超新
放盤單位為李鄭屋邨孝廉樓(8座)高層3室，實用面積566方呎，採三房間隔，自由市場叫價650萬元，居二市場叫價則為420萬元。由於屋苑屬早期興建的公屋，間隔上的實用度不用置疑。單位現時已分間為三房，大廳以長方形開則，空間實用充裕，三個睡房亦方正見使，完全沒有侷促感，而整體裝修相當新淨，地板和牆璧均簇新，新買家差不多可以即買即住。景觀方面，單位望全李鄭屋游泳池，加上四周被翠綠山巒包圍，不單視野開揚，空氣亦十分清新舒適，絕不比私樓遜色。
此外，由李鄭屋邨步行往港鐵長沙灣站約只需10分鐘，區內亦有多條巴士路線及專線小巴前往港九新界，日常出入便捷。屋苑除了自設商場，毗鄰亦有保安道市政街市、體育館及李鄭屋游泳池等配套設施，日常購物和娛樂一應俱備。
放盤單位資料
物業名稱：李鄭屋邨
地址：長沙灣發祥街10號
發展商：房屋署
樓齡：33年
放盤單位：第8座孝廉樓高層3室 (物業編號：MXD282)
叫價：650萬元(已補地價) / 420萬元(未補地價)
實用面積：566方呎 / @11,484元(已補價) / @7,420元(未補價)
建築面積：方呎 / @元
間隔：三房
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