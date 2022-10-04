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地產
2022-10-04 18:55:22

有樓睇｜(多相)雍雅軒東南大兩房 貼市價放盤 仲可大幅議價

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主人房面積闊落，設有地台，收納空間大增。

主人房面積闊落，設有地台，收納空間大增。

長實發展、樓齡15年的上葵涌屋苑雍雅軒，雖屬小型住宅盤，只由兩座物業組成，但屋苑設備齊全，提供室外泳池、健身室、按摩池及保齡球室等會所設施，故一直深得年輕上車族歡迎。現時屋苑放盤只有10多個，當中一個低層兩房單位叫價屬「全場最平」，代理更明言單位業主志在「走貨」，建議有誠意的買家可大幅議價洽購。

長方形客飯廳寬敞實用，地板和牆身裝修亦新淨企理。 主人房擺放4呎睡床和大衣櫃等傢具後，仍有不少活動空間。 單位屬大兩房間隔，房間面積相當闊落見使。 房間間隔方正，實用率頗高。 廚房面積也不細小，配套亦新淨。 雍雅軒由兩座住宅大廈組成，單位實用面積介乎441至721方呎，間隔分兩房及三房，部分三房為套房。

代理建議大膽還價 議幅約有7%

上述放盤單位為雍雅軒2座低層F室，實用面積477方呎，屬於大兩房間隔，房間闊大實用，而長方形開則大廳亦相當寬敞。單位座向東南，望清靜內園及池景，景觀不俗。單位目前叫價600萬元，平均實用呎價12,579元，據中原地產葵涌廣場第三分行經理曾日昇表示，單位最新中銀網上估價約為585萬元，叫價屬貼市價，而目前市場約十多個放盤，平均呎價為14,000元，上述叫價更屬當中最平。他又稱，由於業主想盡快放售，建議有意洽購的買家，不妨大膽還價，「議價空間約有7%左右。」
據成交資料顯示，雍雅軒上月並無錄得買賣成交，8月份則僅錄兩宗，曾日昇稱，單位分別是2座高層B室，實用面積452方呎，成交價563萬元，呎價12,456元，以及1座高層E室，實用面積有456方呎，作價640萬元，呎價為14,035元。

放盤單位資料

物業名稱：雍雅軒

地址：上葵涌和宜合道33

發展商：長實

樓齡：15

放盤單位：2座低層F室（物業編號：FBV609

叫價：600萬元

實用面積：477方呎 / @12,579

建築面積：665方呎 / @9,023

間隔：兩房

單位相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E9%9B%8D%E9%9B%85%E8%BB%92-2%E5%BA%A7_FBV609?theme=buy

查詢電話：9823 7979（中原地產 曾先生）

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