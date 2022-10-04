有樓睇｜(多相)雍雅軒東南大兩房 貼市價放盤 仲可大幅議價

長實發展、樓齡15年的上葵涌屋苑雍雅軒，雖屬小型住宅盤，只由兩座物業組成，但屋苑設備齊全，提供室外泳池、健身室、按摩池及保齡球室等會所設施，故一直深得年輕上車族歡迎。現時屋苑放盤只有10多個，當中一個低層兩房單位叫價屬「全場最平」，代理更明言單位業主志在「走貨」，建議有誠意的買家可大幅議價洽購。

代理建議大膽還價 議幅約有 7%

上述放盤單位為雍雅軒2座低層F室，實用面積477方呎，屬於大兩房間隔，房間闊大實用，而長方形開則大廳亦相當寬敞。單位座向東南，望清靜內園及池景，景觀不俗。單位目前叫價600萬元，平均實用呎價12,579元，據中原地產葵涌廣場第三分行經理曾日昇表示，單位最新中銀網上估價約為585萬元，叫價屬貼市價，而目前市場約十多個放盤，平均呎價為14,000元，上述叫價更屬當中最平。他又稱，由於業主想盡快放售，建議有意洽購的買家，不妨大膽還價，「議價空間約有7%左右。」

據成交資料顯示，雍雅軒上月並無錄得買賣成交，8月份則僅錄兩宗，曾日昇稱，單位分別是2座高層B室，實用面積452方呎，成交價563萬元，呎價12,456元，以及1座高層E室，實用面積有456方呎，作價640萬元，呎價為14,035元。