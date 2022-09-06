有樓睇｜(多相)青泰苑兩房海景上車盤 擁近60萬新淨靚裝 叫價平

青衣臨海居屋青泰苑，前臨藍巴勒海峽及海濱公園，並鄰近長發邨和灝景灣，距離港鐵青衣站亦只需約8分鐘步程。由於屋苑景觀佳，周邊生活配套完善，兼且實用率高，故一直是區內熱門上車選擇。現時屋苑有一個高層海景靚裝兩房單位放盤，叫價算平，亦有議價空間。
簇新靚裝 省裝修費
放盤單位為青泰苑俊泰閣F座高層10室，實用面積401方呎，間隔為兩房兩廳，現叫價560萬元，平均實呎13,965元。單位最大賣點是擁有新淨企理靚裝，業主約於3年前將單位大翻新，當時裝修花費近60萬元，現時地板和牆身佢簇新，廳和房亦附有部分訂製傢俬，新淨兼用料不俗，可助買家節省一大筆裝修費。單位另一大賣是景觀，座向東北，望藍巴勒海峽及遠望對岸荃灣景致，視野相當開揚吸引。
低層無裝修成交價近550萬
利嘉閣地產青衣機鐵站分行副經理邱嘉殷表示，上述放盤叫價算平，因為7月時C座低層08室同類單位以547.8萬元成交，但單位並無裝修，而且位處低層，相比之下，是次推介的單位更具吸引力，業主態度亦不算強硬，有少量議價空間。現時青泰苑只有約8個放盤，當中海景盤只有3間，叫價約580萬元左右。
放盤單位資料
物業名稱：青泰苑
地址：青衣擔杆山路8號
發展商：房委會
樓齡：34年
放盤單位：俊泰閣F座高層10室（物業編號：BS59450284）
叫價：560萬元
實用面積：401方呎/@13,965元
建築面積：517方呎/@10,832元
間隔：兩房
單位相關資料：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E9%9D%92%E6%B3%B0%E8%8B%91-%E4%BF%8A%E6%B3%B0%E9%96%A3-f%E5%BA%A7-bs59450284-3-hk
查詢電話：6463 3634（利嘉閣地產 邱小姐）