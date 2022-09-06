有樓睇｜(多相)青泰苑兩房海景上車盤 擁近60萬新淨靚裝 叫價平

青衣臨海居屋青泰苑，前臨藍巴勒海峽及海濱公園，並鄰近長發邨和灝景灣，距離港鐵青衣站亦只需約8分鐘步程。由於屋苑景觀佳，周邊生活配套完善，兼且實用率高，故一直是區內熱門上車選擇。現時屋苑有一個高層海景靚裝兩房單位放盤，叫價算平，亦有議價空間。

簇新靚裝 省裝修費 放盤單位為青泰苑俊泰閣F座高層10室，實用面積401方呎，間隔為兩房兩廳，現叫價560萬元，平均實呎13,965元。單位最大賣點是擁有新淨企理靚裝，業主約於3年前將單位大翻新，當時裝修花費近60萬元，現時地板和牆身佢簇新，廳和房亦附有部分訂製傢俬，新淨兼用料不俗，可助買家節省一大筆裝修費。單位另一大賣是景觀，座向東北，望藍巴勒海峽及遠望對岸荃灣景致，視野相當開揚吸引。