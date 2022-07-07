有樓睇｜(多相)高層靚裝靚景 叫價最平？星河明居兩房戶低市價3%放盤

位於港鐵鑽石山站旁的星河明居，不單設有大型住客會所，屋苑基座為大型購物商場及鑽石山公運輸交匯處，加上屯馬線鑽石山站通車後，交通更加四通八達，是區內指標屋苑。由於星河明居各方面都有一定質素，故放盤量向來不多，現時屋苑有一個高層兩房單位放盤，擁新淨靚裝及望翠綠開揚山景，但叫價最平，原因是移民盤！

新淨靚裝備部分傢電 上述放盤單位為星河明居A座高層8室，實用面積517方呎，原則三房，現為兩房兩廳間隔，叫價950萬元，平均實用呎價18,375元。單位內部裝修雅緻新淨，連部分傢電，只需簡單修葺及局部翻新，再添置部分傢俬和電器，便可入住。單位大廳雖呈鑽石型，但空間夠闊大，不難擺放傢電，客廳採用落地大窗，窗外是翠綠山景和遠樓景，滿滿的綠化景致令人心擴神怡。主人房由兩個睡房打通而成，間隔呈長方形，設有大型置頂衣櫃，備有兩扇窗戶，光線十分充裕，空氣亦絕對流通。