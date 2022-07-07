熱門搜尋:
C觀點 雷神奇俠4 倪匡逝世 故宮文化博物館 報稅 新盤 姜濤 周顯 牙科街症
返回
地產
2022-07-07 18:45:51

有樓睇｜(多相)高層靚裝靚景 叫價最平？星河明居兩房戶低市價3%放盤

分享：
鑽石型大廳光猛闊落，地板和牆身都簇新企理。

鑽石型大廳光猛闊落，地板和牆身都簇新企理。

位於港鐵鑽石山站旁的星河明居，不單設有大型住客會所，屋苑基座為大型購物商場及鑽石山公運輸交匯處，加上屯馬線鑽石山站通車後，交通更加四通八達，是區內指標屋苑。由於星河明居各方面都有一定質素，故放盤量向來不多，現時屋苑有一個高層兩房單位放盤，擁新淨靚裝及望翠綠開揚山景，但叫價最平，原因是移民盤！

窗外是翠綠山巒景致，景觀理想吸引。 客廳設落地玻璃窗，光猛通爽。 單位整體裝修新淨雅緻，不用花太多修葺費。 飯廳面積算闊落，足夠擺放4至6人餐桌椅。 由兩房打通為一房的主人房，空間大兼光猛舒適，設有置頂大衣櫃，相當實用。 主人房略呈長方形設計。 睡房窗台位設有書枱，以及碌架床，新淨實用。 廚房裝修相當新淨，並連部分家電。 浴室裝修簡單，勝在整潔兼不是黑廁。

新淨靚裝備部分傢電

上述放盤單位為星河明居A座高層8室，實用面積517方呎，原則三房，現為兩房兩廳間隔，叫價950萬元，平均實用呎價18,375元。單位內部裝修雅緻新淨，連部分傢電，只需簡單修葺及局部翻新，再添置部分傢俬和電器，便可入住。單位大廳雖呈鑽石型，但空間夠闊大，不難擺放傢電，客廳採用落地大窗，窗外是翠綠山景和遠樓景，滿滿的綠化景致令人心擴神怡。主人房由兩個睡房打通而成，間隔呈長方形，設有大型置頂衣櫃，備有兩扇窗戶，光線十分充裕，空氣亦絕對流通。

低於市價 銀估最高994

世紀21富山地產鑽石山分行客戶經理殷煥根表示，現時星河明居放盤量約有20個，叫價由950萬至1,200萬元不等，上述放盤叫價屬當中最平，原因是單位業主已移民，故以低於市價3%價錢放售，而且單位現時銀行最高估價為994萬元，屬市場罕有平盤。他又稱，屋苑在6月底時曾錄得A座中層8室同呎數單位成交，當時成交價930萬元，但層數比上述放盤低得多。

放盤單位資料

物業名稱：星河明居

地址：鑽石山龍蟠街3

發展商：九倉/新亞置業/會德豐

樓齡：24

放盤單位：A座高層8室（物業編號：N121103

叫價：950萬元

實用面積：517方呎/@18,375

建築面積：656方呎/@14,482

間隔：兩房

單位相關資料：http://www.hilltopland.com.hk/property_detail.php?ref=B9377223&cid=121103&offset=0&page=&sort=&saleType=1&dcode=KDH&propType=R&bname=%E6%98%9F%E6%B2%B3%E6%98%8E%E5%B1%85&sizeType1=&sizeType2=&priceType1=&priceType2=&rentType1=&rentType2=&bedroom1=&bedroom2=&bathroom1=&bathroom2=&carpark1=&carpark2=&greenform=0

查詢電話：6601 4498（世紀21富山地產 殷先生）

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受