有樓睇｜(多相)高層靚裝靚景 叫價最平？星河明居兩房戶低市價3%放盤

位於港鐵鑽石山站旁的星河明居，不單設有大型住客會所，屋苑基座為大型購物商場及鑽石山公運輸交匯處，加上屯馬線鑽石山站通車後，交通更加四通八達，是區內指標屋苑。由於星河明居各方面都有一定質素，故放盤量向來不多，現時屋苑有一個高層兩房單位放盤，擁新淨靚裝及望翠綠開揚山景，但叫價最平，原因是移民盤！
新淨靚裝備部分傢電
上述放盤單位為星河明居A座高層8室，實用面積517方呎，原則三房，現為兩房兩廳間隔，叫價950萬元，平均實用呎價18,375元。單位內部裝修雅緻新淨，連部分傢電，只需簡單修葺及局部翻新，再添置部分傢俬和電器，便可入住。單位大廳雖呈鑽石型，但空間夠闊大，不難擺放傢電，客廳採用落地大窗，窗外是翠綠山景和遠樓景，滿滿的綠化景致令人心擴神怡。主人房由兩個睡房打通而成，間隔呈長方形，設有大型置頂衣櫃，備有兩扇窗戶，光線十分充裕，空氣亦絕對流通。
低於市價 銀估最高994萬
世紀21富山地產鑽石山分行客戶經理殷煥根表示，現時星河明居放盤量約有20個，叫價由950萬至1,200萬元不等，上述放盤叫價屬當中最平，原因是單位業主已移民，故以低於市價3%價錢放售，而且單位現時銀行最高估價為994萬元，屬市場罕有平盤。他又稱，屋苑在6月底時曾錄得A座中層8室同呎數單位成交，當時成交價930萬元，但層數比上述放盤低得多。
放盤單位資料
物業名稱：星河明居
地址：鑽石山龍蟠街3號
發展商：九倉/新亞置業/會德豐
樓齡：24年
放盤單位：A座高層8室（物業編號：N121103）
叫價：950萬元
實用面積：517方呎/@18,375元
建築面積：656方呎/@14,482元
間隔：兩房
單位相關資料：http://www.hilltopland.com.hk/property_detail.php?ref=B9377223&cid=121103&offset=0&page=&sort=&saleType=1&dcode=KDH&propType=R&bname=%E6%98%9F%E6%B2%B3%E6%98%8E%E5%B1%85&sizeType1=&sizeType2=&priceType1=&priceType2=&rentType1=&rentType2=&bedroom1=&bedroom2=&bathroom1=&bathroom2=&carpark1=&carpark2=&greenform=0
查詢電話：6601 4498（世紀21富山地產 殷先生）