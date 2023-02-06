有樓睇｜(多相) 500餘萬買港島區實用兩房

隨著鐵路覆蓋範圍愈來愈多，很多以往被認為交通不便的地區，變成非常方便。位於西環石塘咀的舊式小型私人屋苑美新樓，便是一例，物業距離港鐵香港大學站只需約3分鐘步程，日常出入十分方便。現時該處有一個兩房單位放售，叫價500餘萬元，屬港島區細價上車盤之選。

每房設對流窗 光猛開揚

分有A及B兩座的美新樓，是房協於1974年首個落成的市區改善計劃屋苑。放盤單位為A座中層02室，實用面積366方呎，屬兩房一廳間隔，叫價580 萬元，平均實用呎價15,847元。單位間隔相當四正實用，大廳略呈長方形狀，沒有劃分客飯廳，間隔上的實用度和自由度較大；兩個睡房採眼鏡房設計，視覺上更能顯得空間闊落。而最難得的是兩個房間均設有對流窗，室內光線十分充足兼空氣流通。整體而言，單位間隔頗為實用好使，裝修亦企理，要求不太高的話，只需簡單翻新便可入住。