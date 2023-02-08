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地產
2023-02-08 18:54:34

有樓睇｜(多相) The Grampian四房四套巨宅罕放 擁600萬豪裝 連兩車位叫價近億

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大廳呈長方形開則，外接大露台，空間十分寬敞。

大廳呈長方形開則，外接大露台，空間十分寬敞。

入伙6年的The Grampian，位處九龍塘但鄰近九龍城，距離港鐵宋皇臺站僅需約4分鐘步程，屬低密度兼且交通便利的單幢住宅。物業樓高8層，單位數目只有14伙，採一梯兩伙設計，主打逾2,000方呎四房四套大單位，每戶設有獨立電梯大堂，另附工人專用電梯，私隱度極高。由於伙數少，放盤相對亦少，惟現時該處有一個高層四房單位放售，擁有超過600萬元豪裝，並連兩個車位，屬市場罕有放盤。

The Grampian提供市區罕有的低密度四房四套戶型單位，屬於九龍塘41名校網，加上鄰近宋皇臺站，故吸引家庭客追捧。 客廳裝修以米白色為主調，配以大型水晶吊燈及簡約的弧形天花線，簡單而具氣派。 單位的私人電梯大堂。 長方形開則的主人套房，可三邊下床。 主人套房設有衣帽間，可容納大量衣物，非常實用。 主人套房浴室配備浴缸及企缸，空間相當闊大。 其中一個套房設計走簡約路線。 小朋友睡房放有高架床連衣櫃組合，令活動空間增多。 另一間睡房放有單人床，以及高架床連衣櫃和書桌組合，仍有不少空間可供使用。 套房浴室設計簡潔實用。 呈長方形的廚房非常闊大，適合經常宴客的家庭。 工人套房面積頗大，並設有專用電梯。 單位以樓景和市景為主，並可少望少海景。 雖然The Grampian是單幢物業，但亦設有會所，面積不大、約有5,000方呎，提供泳池、健身室、會客室和露天花園等設備。 單位平面圖。

位處41名校網 受家庭客追捧

The Grampian提供市區罕有的低密度四房四套戶型單位，屬於九龍塘41名校網，加上鄰近宋皇臺站，故向來吸引家庭客追捧。是次介紹的放盤單位位於高層B室，實用面積2,135方呎，採四房全套房間隔，現連兩個車位9,800萬元放售，實用平均呎價45,901元。據代理表示，單位擁有逾600萬元品味裝修，華麗中不失實用的裝潢格局，配合巨廳巨房間隔，更顯豪宅氣派。單位為全套房設計，其中主人套房附設衣帽間，每間房面積均闊落，讓每位家人都可享有舒適自在的私密空間。另外，單位位於高層，景觀以附近樓景及市景為主，同時可遠望少許海景，景致頗開揚。

放盤單位資料

物業名稱：The Grampian
地址：九龍塘嘉林邊道11
發展商：嘉林邊發展
樓齡：6
放盤單位：高層B (物業編號：MMX240)
叫價：9,800萬元連兩個車位 (參考市值租金：約12萬元)
實用面積：2,135方呎 / @45,901
間隔：四房 (4套房)
VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/The-Grampian_MMX240
查詢電話：6700 1002 (中原地產 蘇先生)

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