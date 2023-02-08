有樓睇｜(多相) The Grampian四房四套巨宅罕放 擁600萬豪裝 連兩車位叫價近億

入伙6年的The Grampian，位處九龍塘但鄰近九龍城，距離港鐵宋皇臺站僅需約4分鐘步程，屬低密度兼且交通便利的單幢住宅。物業樓高8層，單位數目只有14伙，採一梯兩伙設計，主打逾2,000方呎四房四套大單位，每戶設有獨立電梯大堂，另附工人專用電梯，私隱度極高。由於伙數少，放盤相對亦少，惟現時該處有一個高層四房單位放售，擁有超過600萬元豪裝，並連兩個車位，屬市場罕有放盤。

位處 41 名校網 受家庭客追捧

The Grampian提供市區罕有的低密度四房四套戶型單位，屬於九龍塘41名校網，加上鄰近宋皇臺站，故向來吸引家庭客追捧。是次介紹的放盤單位位於高層B室，實用面積2,135方呎，採四房全套房間隔，現連兩個車位9,800萬元放售，實用平均呎價45,901元。據代理表示，單位擁有逾600萬元品味裝修，華麗中不失實用的裝潢格局，配合巨廳巨房間隔，更顯豪宅氣派。單位為全套房設計，其中主人套房附設衣帽間，每間房面積均闊落，讓每位家人都可享有舒適自在的私密空間。另外，單位位於高層，景觀以附近樓景及市景為主，同時可遠望少許海景，景致頗開揚。