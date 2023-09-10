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地產
2023-09-10 09:00:00

有樓睇｜大坑半山單幢樓套三房 附200萬精緻歐陸靚裝｜多圖

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大廳空間寬敞，配以別緻的吊燈和全身鏡，將精緻度提升。

大廳空間寬敞，配以別緻的吊燈和全身鏡，將精緻度提升。

大坑鄰近跑馬地及銅鑼灣區，屬港島傳統豪宅地段之一，向來吸引不少名人藝人入市或居住。位於大坑半山的單幢物業Y.I，居住環境固然清靜，距離港鐵天后站只需約12分鐘步程，附近亦有小巴及巴士站，交通出入算方便。

全屋附有200萬元華麗品味裝修。 客廳以園景為主，景觀不俗。 廚房採用白色歐陸趟門，與飯廳分隔，旁邊亦設有白色玻璃儲物櫃，精緻實用。 自成一隅的玄關位，將大門口和居家分隔，予人高雅氣派的印象。 大廳的隱藏式收納空間頗多，令室內保持空間和舒適感。 主人房不乏收納空間，裝修亦具品味。 主人套房可三邊下床，可見空間闊落。 其中一個浴室以白色和灰色的仿雲石磚鋪砌，配以金色的浴室配件，頗具貴氣。 睡房設有大型衣櫃，收納空間充裕。 雲石紋理浴室，予人貴氣感覺。 廚房以白色為主調，配以仿雲石地板，感覺高雅又實用。 單位平面圖。

室內設計師設計 摩登新淨

Y.I現有一伙中層三房戶放盤，單位屬於B室，實用面積825方呎，採套三房連工人套房間隔，叫價1,980萬元，平均呎價24,000元。據代理指出，單位裝修由室內設計師打造，裝修費達200萬元，全屋設計精緻摩登，富有歐陸氣息，同時又不失實用性，提供大量隱瞞式的收納空間，用盡每一吋空間，同時又能令單位顯得闊落舒適，裝潢優雅又具品味。景觀方面，雖然單位主要望樓景及部分園景，但視野開揚，當中亦夾雜不少園林景致，感覺清幽舒服。

放盤單位資料

物業名稱：Y.I
地址：跑馬地大坑道10
發展商：一志置業
樓齡：22
放盤單位：中層B (物業編號：BZ74117942)
叫價：1,980萬元
實用面積：825方呎 / @24,000
建築面積：1,176方呎 / @16,837
間隔：套三房連工人套房
單位相關資料：https://bit.ly/45BuL40
查詢電話：9613 1431 (利嘉閣地產 謝小姐)

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