有樓睇｜大坑半山單幢樓套三房 附200萬精緻歐陸靚裝｜多圖

大坑鄰近跑馬地及銅鑼灣區，屬港島傳統豪宅地段之一，向來吸引不少名人藝人入市或居住。位於大坑半山的單幢物業Y.I，居住環境固然清靜，距離港鐵天后站只需約12分鐘步程，附近亦有小巴及巴士站，交通出入算方便。

室內設計師設計 摩登新淨

Y.I現有一伙中層三房戶放盤，單位屬於B室，實用面積825方呎，採套三房連工人套房間隔，叫價1,980萬元，平均呎價24,000元。據代理指出，單位裝修由室內設計師打造，裝修費達200萬元，全屋設計精緻摩登，富有歐陸氣息，同時又不失實用性，提供大量隱瞞式的收納空間，用盡每一吋空間，同時又能令單位顯得闊落舒適，裝潢優雅又具品味。景觀方面，雖然單位主要望樓景及部分園景，但視野開揚，當中亦夾雜不少園林景致，感覺清幽舒服。