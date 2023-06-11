有樓睇｜大坑半山單幢罕放四房戶 附超新淨歐陸風裝潢(多圖)

東半山大坑道屬港島區傳統豪宅地段，其中樓齡有27年的單幢物業康馨園，全幢主打逾1,300方呎大單位，提供單位伙數只有44伙，向來少有放盤。目前大廈有一個高層戶罕有放盤，全屋配備簇新歐陸式品味設計裝修，現連車位叫價4,800萬元。
全屋精緻裝潢 現代與古典融和
放售的康馨園高層單位實用面積有1,658方呎，屬套四房兩廳間隔，現連車位叫價4,800萬元，平均呎價28,951元。單位特色除了是傳統豪宅地段罕有放盤外，內櫳裝修採用歐陸式風格設計，以藍灰色及白色作為主調，將現代風格與古典韻味互相融合，處處流露精緻優雅的設計品味。單位實用率接近八成，廳和房面積均非常闊落，加上位於高層，全屋光猛明淨，居住環境絕對舒適。此外，康馨園附近有專線小巴直達銅鑼灣，而距離港鐵天后站亦只需10多分鐘步程，日常出入交通算方便。
放盤單位資料
物業名稱：康馨園
地址：跑馬地大坑道43號
樓齡：27年
放盤單位：高層 (物業編號：BS72302875)
叫價：4,800萬元連車位
實用面積：1,658方呎 / @28,951元
建築面積：2,126方呎 / @22,578元
間隔：四房 (1套房)
VR睇樓：https://bit.ly/43N73QM
查詢電話：9613 1431 (利嘉閣地產 謝小姐)