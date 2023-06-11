有樓睇｜大坑半山單幢罕放四房戶 附超新淨歐陸風裝潢(多圖)

客廳與飯廳之間以白色木製立柱屏風作分隔，既達到間隔分明效果，亦加強兩邊的光線流通，令環境更顯明亮。

東半山大坑道屬港島區傳統豪宅地段，其中樓齡有27年的單幢物業康馨園，全幢主打逾1,300方呎大單位，提供單位伙數只有44伙，向來少有放盤。目前大廈有一個高層戶罕有放盤，全屋配備簇新歐陸式品味設計裝修，現連車位叫價4,800萬元。

全屋精緻裝潢 現代與古典融和

放售的康馨園高層單位實用面積有1,658方呎，屬套四房兩廳間隔，現連車位叫價4,800萬元，平均呎價28,951元。單位特色除了是傳統豪宅地段罕有放盤外，內櫳裝修採用歐陸式風格設計，以藍灰色及白色作為主調，將現代風格與古典韻味互相融合，處處流露精緻優雅的設計品味。單位實用率接近八成，廳和房面積均非常闊落，加上位於高層，全屋光猛明淨，居住環境絕對舒適。此外，康馨園附近有專線小巴直達銅鑼灣，而距離港鐵天后站亦只需10多分鐘步程，日常出入交通算方便。