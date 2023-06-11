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地產
2023-06-11 18:55:10

有樓睇｜大坑半山單幢罕放四房戶 附超新淨歐陸風裝潢(多圖)

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客廳與飯廳之間以白色木製立柱屏風作分隔，既達到間隔分明效果，亦加強兩邊的光線流通，令環境更顯明亮。

客廳與飯廳之間以白色木製立柱屏風作分隔，既達到間隔分明效果，亦加強兩邊的光線流通，令環境更顯明亮。

東半山大坑道屬港島區傳統豪宅地段，其中樓齡有27年的單幢物業康馨園，全幢主打逾1,300方呎大單位，提供單位伙數只有44伙，向來少有放盤。目前大廈有一個高層戶罕有放盤，全屋配備簇新歐陸式品味設計裝修，現連車位叫價4,800萬元。

闊大的客廳，裝修及設計精緻實用，並外接半圓形露台。 大廳以具格調的藍灰色和白色為主調，展現簡約摩登的設計風格。 廚房以透明玻璃作分隔，大大增加飯廳的空間感。 單位樓底頗高，適合懸掛大型吊燈。 客廳一角擺放單人座椅及小茶几，營造舒適的me time時光。 單位走廊以白色為主調，房間則以不同深淺的藍調，配以白色傢俱，設計雅緻舒服。 以淺灰色作主調的主人套房，可三邊下床，空間十分充裕。 主人套房的仿水泥特色牆身，時尚耐看。 睡房設有不少訂製組合櫃，新淨實用。 其中一間睡房改作書房用途，空間闊大充足。 偌大的廚房新淨明亮，是愛下廚人士的夢想廚房。

全屋精緻裝潢 現代與古典融和

放售的康馨園高層單位實用面積有1,658方呎，屬套四房兩廳間隔，現連車位叫價4,800萬元，平均呎價28,951元。單位特色除了是傳統豪宅地段罕有放盤外，內櫳裝修採用歐陸式風格設計，以藍灰色及白色作為主調，將現代風格與古典韻味互相融合，處處流露精緻優雅的設計品味。單位實用率接近八成，廳和房面積均非常闊落，加上位於高層，全屋光猛明淨，居住環境絕對舒適。此外，康馨園附近有專線小巴直達銅鑼灣，而距離港鐵天后站亦只需10多分鐘步程，日常出入交通算方便。

放盤單位資料

物業名稱：康馨園
地址：跑馬地大坑道43
樓齡：27
放盤單位：高層 (物業編號：BS72302875)
叫價：4,800萬元連車位
實用面積：1,658方呎 / @28,951
建築面積：2,126方呎 / @22,578
間隔：四房 (1套房)
VR睇樓：https://bit.ly/43N73QM
查詢電話：9613 1431 (利嘉閣地產 謝小姐)

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