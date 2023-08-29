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地產
2023-08-29 18:45:00

有樓睇｜大坑台品味靚裝兩房戶 簡約清新感滿分｜多圖

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廚房改為開放式後，整體空間變得闊落，更顯光猛開揚。

廚房改為開放式後，整體空間變得闊落，更顯光猛開揚。

大坑為港島傳統豪宅區，其中位於大坑半山、樓齡接近50年的大坑台，屬小型老牌豪宅盤，由兩座物業組成，單位實用率高是賣點之一，好使好用的間隔，頗具吸引力。現時屋苑有一伙高層兩房戶連車位放售，單位擁有新淨品味靚裝修，加上望開揚山景，室內充滿明亮的自然光，讓整體擁有一致性的清新舒適感。

客廳佈置簡約時尚，感覺舒服。 開放式廚房設有中島櫃，空間足夠5至6人用餐。 主人房設有兩邊窗戶，令室內充滿明亮的自然光。 主人房空間闊落，可三邊下床。 單位其中一個睡房作書房用途，淡雅裝潢，予人寧靜舒服感覺。 水泥灰主調的浴室，新淨型格。 單位平面圖。 大坑台位處渣甸山地段，居住環境清靜。

全屋用色柔和 配開放式廚房

上述放盤為大坑台A座高層04室，單位實用面積559方呎，屬兩房間隔，連車位叫價1,138萬元，平均呎價20,358元。單位裝修不單新淨，而且極具品味，全屋採用柔和的米色和白色作主調，展現放鬆和平靜的氛圍。除了裝修討好實用，單位的廚房為開放式設計，設有中島櫃作分隔，實用得來又能令大廳的空間立刻倍增；而主人房因為設有兩扇窗，室內採光和空間感都同時被放大，視覺上更顯通透明亮。

放盤單位資料

物業名稱：大坑台
地址：大坑半山春暉道5
樓齡：48
放盤單位：A座高層04 (物業編號：BU81634075)
叫價：1,138萬元 (連車位)
實用面積：559方呎 / @20,358
建築面積：652方呎 / @17,454
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/480X5hU
查詢電話：6706 7451 (利嘉閣地產 李小姐)

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