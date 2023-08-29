有樓睇｜大坑台品味靚裝兩房戶 簡約清新感滿分｜多圖

大坑為港島傳統豪宅區，其中位於大坑半山、樓齡接近50年的大坑台，屬小型老牌豪宅盤，由兩座物業組成，單位實用率高是賣點之一，好使好用的間隔，頗具吸引力。現時屋苑有一伙高層兩房戶連車位放售，單位擁有新淨品味靚裝修，加上望開揚山景，室內充滿明亮的自然光，讓整體擁有一致性的清新舒適感。
全屋用色柔和 配開放式廚房
上述放盤為大坑台A座高層04室，單位實用面積559方呎，屬兩房間隔，連車位叫價1,138萬元，平均呎價20,358元。單位裝修不單新淨，而且極具品味，全屋採用柔和的米色和白色作主調，展現放鬆和平靜的氛圍。除了裝修討好實用，單位的廚房為開放式設計，設有中島櫃作分隔，實用得來又能令大廳的空間立刻倍增；而主人房因為設有兩扇窗，室內採光和空間感都同時被放大，視覺上更顯通透明亮。
放盤單位資料
物業名稱：大坑台
地址：大坑半山春暉道5號
樓齡：48年
放盤單位：A座高層04室 (物業編號：BU81634075)
叫價：1,138萬元 (連車位)
實用面積：559方呎 / @20,358元
建築面積：652方呎 / @17,454元
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/480X5hU
查詢電話：6706 7451 (利嘉閣地產 李小姐)