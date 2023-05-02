有樓睇｜大嶼山半新居屋銀河苑 精緻日系一房蝸居

港人愛遊日，就連居家裝潢也要滿滿的日系質感。入伙僅4年的大嶼山居屋銀河苑，由兩座住宅大廈組成，單位數量僅529個，放盤量向來不多，屋苑新近有一個精緻的日系質感一房單位放售，景觀主要望園景，配合屋苑四周寧靜悠閒的環境，是每日忙碌過後放鬆回氣的理想家居。

未補價呎售不足 7 千 放盤單位為銀河苑A座低層14室，實用面積388方呎，採一房間隔，叫價268萬元(未補價)，平均呎價6,907元。全屋裝修以簡約日式美學為設計主軸，大廳設有一系列訂製的白色收納櫃和電視櫃，有助提升室內光亮度，配以淺木色地板，以及不同深淺度的木質傢俱，烘托出簡約清新的氛圍，令人自自然然地感覺放鬆。房間則以和式榻榻米設計，床鋪下是地台，提供大量收納空間，既是典型的日系家居風格，同時亦解決令人麻煩的收納問題。

超新淨日系裝潢 即買即住 值得一提是，單位浴室設計十分考究，同時設有企缸和浴缸，其中浴缸是橢圓形獨立式設計，旁邊放有一道毛巾樓梯架，設計實用又具時尚格調，而浴室的鏡子為圓鏡，具美化空間的視覺效果。整體而言，單位裝修相當新淨雅緻，尤其適合喜愛日式風格的買家，基本上可即買即住。