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2022-04-24 18:55:45

有樓睇｜太美了吧！西半山禮賢閣百萬北歐風靚裝單位放盤（多圖）

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單位運用大量淺木色、白色和杏色裝潢和傢俱來貫穿全屋，並以少量深色傢俱及大型深綠色植物來點綴，沒有過多繁複裝潢，簡單、純淨又舒服。

單位運用大量淺木色、白色和杏色裝潢和傢俱來貫穿全屋，並以少量深色傢俱及大型深綠色植物來點綴，沒有過多繁複裝潢，簡單、純淨又舒服。

北歐風室內設計以簡單、乾淨為原則，愛以淺色木材為主要建材，色調以淺木色和白色為主，間中綴以黑色或其他顏色點綴，亦不會有過多的裝潢擺設，營造簡約明淨的舒適感。位於西半山的禮賢閣，雖然有47年樓齡，但物業發展商為新鴻基，整體質素有一定保證，現時該處有一個高層單位放盤，最吸睛之處是單位的北歐風裝潢設計，猶如置身外國般的裝修格局，超靚之餘兼予人滿滿幸福感！

客廳空間充足，闊大的落地玻璃窗外接露台，採光度十足，而翠綠的大型植物和充沛採光效果，營造舒適的減壓氛圍。 北歐風特點之一是要有適切的留白，保持室內寬敞清透的空間感。 北歐人重視家庭生活，故開放式設計是北歐家居的常見設計手法。 開放式格局也是北歐風特色之一，開放式廚房設有一個大型白色帶灰色紋路的雲石中島櫃，方便一家人或與親朋聚會，為整體空間帶來絲絲淡雅自然的氣質。 飯廳放有一張深色六人餐桌，為大廳增添一點色彩層次感，而木紋傢俱亦充滿溫暖質感。 其中一個睡房為嬰兒房，選用氣質滿滿的莫蘭迪綠色作為房內一道牆的色彩，加上各種淺色傢俱，予人沉靜安穩的感覺，設計和布置相當有心思。 浴室設計簡約不花巧，採用透明玻璃作浴缸分隔，讓空間通透延伸，感覺更加闊落。 單位望樓景為主，但開揚不侷促。

絕美北歐風裝潢 抵番！

禮賢閣共有2座，提供219個單位，實用面積由3111,397方呎。放盤單位為C座高層C2室，實用面積1,009方呎，叫價2,200萬元，平均實用呎價21,804元，單位原則為三房，現改為兩房連工人房間隔，座東向西，景觀望開揚樓景。利嘉閣地產西半山干德道分行客戶主任李沚柔表示，單位業主於2017年時買入上址，花了逾百萬裝修費，塑造簡約得來又有藝術氣息的品味裝潢，而且裝修保持得十分良好，絕對新淨企理。

目前禮賢閣同類放盤單位約有4個，叫價介乎1,980萬至2,200萬元，上述單位叫價屬最貴之一，但單是裝修已值回票價，買家不用額外花錢、花心思，就能即時擁有一個北歐風安樂窩。另外，現時物業亦有一個呎數相同、但位處中層的C4室單位放盤，叫價2,000萬元，只有普通裝修。

值得一提是，禮賢閣交通十分便利，鄰近港鐵西營盤站，步行前往只需約4分鐘，並接近民生區，購買日常生活所需都相當便利，而名校校網亦具有一定吸引力。

放盤單位資料

物業名稱：禮賢閣

地址：般咸道8082

發展商：新鴻基

樓齡：47

放盤單位：C座高層C2

叫價：2,200萬元

實用面積：1,009方呎

建築面積：1,156方呎

間隔：兩房連工人房

查詢電話：6881 8854（利嘉閣地產 李小姐）

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