有樓睇｜太美了吧！西半山禮賢閣百萬北歐風靚裝單位放盤（多圖）

單位運用大量淺木色、白色和杏色裝潢和傢俱來貫穿全屋，並以少量深色傢俱及大型深綠色植物來點綴，沒有過多繁複裝潢，簡單、純淨又舒服。

北歐風室內設計以簡單、乾淨為原則，愛以淺色木材為主要建材，色調以淺木色和白色為主，間中綴以黑色或其他顏色點綴，亦不會有過多的裝潢擺設，營造簡約明淨的舒適感。位於西半山的禮賢閣，雖然有47年樓齡，但物業發展商為新鴻基，整體質素有一定保證，現時該處有一個高層單位放盤，最吸睛之處是單位的北歐風裝潢設計，猶如置身外國般的裝修格局，超靚之餘兼予人滿滿幸福感！

絕美北歐風裝潢 抵番！

禮賢閣共有2座，提供219個單位，實用面積由311至1,397方呎。放盤單位為C座高層C2室，實用面積1,009方呎，叫價2,200萬元，平均實用呎價21,804元，單位原則為三房，現改為兩房連工人房間隔，座東向西，景觀望開揚樓景。利嘉閣地產西半山干德道分行客戶主任李沚柔表示，單位業主於2017年時買入上址，花了逾百萬裝修費，塑造簡約得來又有藝術氣息的品味裝潢，而且裝修保持得十分良好，絕對新淨企理。

目前禮賢閣同類放盤單位約有4個，叫價介乎1,980萬至2,200萬元，上述單位叫價屬最貴之一，但單是裝修已值回票價，買家不用額外花錢、花心思，就能即時擁有一個北歐風安樂窩。另外，現時物業亦有一個呎數相同、但位處中層的C4室單位放盤，叫價2,000萬元，只有普通裝修。

值得一提是，禮賢閣交通十分便利，鄰近港鐵西營盤站，步行前往只需約4分鐘，並接近民生區，購買日常生活所需都相當便利，而名校校網亦具有一定吸引力。