有樓睇｜(好多相) 意花園近2千呎四房銀主盤超級蝕讓 較同類平逾千萬

新界區洋房物業向來不乏捧場客。位於元朗牛潭尾的意花園，是長實旗下屋苑，全苑由67幢洋房組成，目前有一個接近2,000方呎洋房放盤，原業主於2017年以約4,500萬元連裝修及傢俬一手買入物業，惟現在淪為銀主盤，並以3,000萬元放盤，代理表示叫價屬超級蝕讓價。

四房四套戶 配原裝發展商裝修 上述放盤位於意花園洛蔓大道雙號屋，此盤型號名為「主席屋」，全苑僅得10幢。洋房實用面積有1,938方呎，間隔為四房四套房設計，另附1,318方呎花園，以及平台、天台及一個車位，整體間隔相當四正實用，屬廳大房大格局。洋房地下為大廳、廚房及工人套房，大廳外接花園，沿著內置樓梯可登上睡房，而全部睡房均為套房設計，當中有3間房設有露台。此洋房於2016年開賣時用作示範單位，全屋裝修和傢俬由發展商包辦，裝修至今仍然新淨，用料不俗，亦具華麗氣派。