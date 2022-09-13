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地產
2022-09-13 18:15:00

有樓睇｜(好多相) 意花園近2千呎四房銀主盤超級蝕讓 較同類平逾千萬

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大廳樓底極高，為單位增添不少氣派。

大廳樓底極高，為單位增添不少氣派。

新界區洋房物業向來不乏捧場客。位於元朗牛潭尾的意花園，是長實旗下屋苑，全苑由67幢洋房組成，目前有一個接近2,000方呎洋房放盤，原業主於2017年以約4,500萬元連裝修及傢俬一手買入物業，惟現在淪為銀主盤，並以3,000萬元放盤，代理表示叫價屬超級蝕讓價。

洋房外觀。 花園面積有逾1,300方呎。 長方形客飯廳空間闊落，樓底亦相當高。 房間間隔非常寬闊，接近落地的特大玻璃窗，帶來充足光線。 全屋有四房，只有主人套房面向自家花園及望山景。 睡房間隔四正闊落，可三邊下床。 洋房間隔為四房四套房設計，其中3間套房設有露台，每間房都擁有特大窗戶，採光度高。 除了主人房望自家花園及山景，其餘3個睡房均面向屋苑泳池及會所，景觀開揚。 洋房內置樓梯，以雲石設計，仍然新淨具氣派。 闊大的廚房附有工人套房。 雲石設計的浴室，新淨美觀，部分為雙洗手盆設計。

四房四套戶 配原裝發展商裝修

上述放盤位於意花園洛蔓大道雙號屋，此盤型號名為「主席屋」，全苑僅得10幢。洋房實用面積有1,938方呎，間隔為四房四套房設計，另附1,318方呎花園，以及平台、天台及一個車位，整體間隔相當四正實用，屬廳大房大格局。洋房地下為大廳、廚房及工人套房，大廳外接花園，沿著內置樓梯可登上睡房，而全部睡房均為套房設計，當中有3間房設有露台。此洋房於2016年開賣時用作示範單位，全屋裝修和傢俬由發展商包辦，裝修至今仍然新淨，用料不俗，亦具華麗氣派。

超級蝕讓價 同類最平4300

中原地產加州、葡萄園及古洞天巒C組分行經理徐愷鍵表示，該放盤洋房現時叫價3,000萬元，平均實用呎價15,479元，而同類洋房叫價最平也要4,300萬元，相比之下，上述放盤價錢極具吸引力，可謂超級蝕讓價。此外，近月意花園未有錄得二手成交。

放盤單位資料

物業名稱：意花園

地址：元朗牛潭尾新潭路

發展商：長實

樓齡：6

放盤單位：洛蔓大道雙號屋（物業編號：EIE420

叫價：3,000萬元（連車位）（參考市值租金60,000元）

實用面積：1,938方呎 / @15,479

間隔：四房（四套房）

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E6%84%8F%E8%8A%B1%E5%9C%92_EIE420?theme=buy

查詢電話：6298 5470（中原地產 徐先生）

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