有樓睇｜(好多相)曉薈連天台特色戶 鬧市中的私人寧謐空間

隨著市建局宣布啟動九龍城區大型重建發展計劃，該區大變天在即，其中位於賈炳達道、毗鄰九龍寨城公園的單幢物業曉薈，不單位置靜中帶旺，更可享重建後帶來的多元轉型發展元素。物業現有一個連天台特色戶放盤，單位可飽覽九龍城至啟德一帶開揚市景及海景，閒時更可與親朋在天台燒烤聚會，身處市區也能享有寫意的閒適生活。

逾 200 呎天台 飽覽啟德海景

上述放盤為曉薈高層B室，單位實用面積有700方呎，另附逾200方呎天台，間隔為套三房，叫價1,650萬元，平均實用呎價23,571元。單位全屋裝修頗新淨，據悉約花費了50萬元，其中天台部分經外置樓梯抵達，鋪有地板、加裝了燒烤爐及戶外傢具，並可飽覽九龍城至啟德一帶開揚市景及海景，閒時可安坐賞景，更可與親朋友開派對燒烤，活動空間充足兼寫意舒服。整體而言，單位間隔頗四正實用，加上裝修新及備有部分傢具，可為新買家在裝潢費用上節省不少金錢。此外，曉薈距離港鐵宋皇臺站只需約5分鐘步程，鄰近亦有不少小巴及巴士前往各區，出入交通相當便利，而且步行往九龍城廣場及九龍城街市亦只要數分鐘，日常購物也便捷。