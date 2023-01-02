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地產
2023-01-02 18:55:00

有樓睇｜(好多相)曉薈連天台特色戶 鬧市中的私人寧謐空間

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天台盡覽啟德市景和海景，隨時隨地享有愜意寫意生活。

天台盡覽啟德市景和海景，隨時隨地享有愜意寫意生活。

隨著市建局宣布啟動九龍城區大型重建發展計劃，該區大變天在即，其中位於賈炳達道、毗鄰九龍寨城公園的單幢物業曉薈，不單位置靜中帶旺，更可享重建後帶來的多元轉型發展元素。物業現有一個連天台特色戶放盤，單位可飽覽九龍城至啟德一帶開揚市景及海景，閒時更可與親朋在天台燒烤聚會，身處市區也能享有寫意的閒適生活。

單位享啟德市景及海景，相當開揚吸引。 單位享啟德市景及海景，相當開揚吸引。 經外置樓梯登上天台，附有燒烤爐和戶外傢俬，非常實用。 大廳空間闊落，外接小露台，望啟德市景為主。 長方形開則大廳間隔四正，而且窗戶大，光猛開揚。 客廳亦裝有一系列儲物組合櫃，收納空間充裕。 走廊位增設儲物櫃，實用又美觀。 大廳外接小露台，盡覽開揚啟德市景。 主人房設有90度大玻璃窗，飽覽啟德市景和遠山景。 全屋訂製了不少儲物櫃和地台，相當實用。 小朋友睡房增設訂製的睡床連地台，實用兼用料不俗。 小朋友睡房增設訂製的睡床連地台，實用兼用料不俗。 面積最細的一間睡房，以樓景為主。 廚房配套新淨齊全。 明廁浴室開揚新淨。

200呎天台 飽覽啟德海景

上述放盤為曉薈高層B室，單位實用面積有700方呎，另附逾200方呎天台，間隔為套三房，叫價1,650萬元，平均實用呎價23,571元。單位全屋裝修頗新淨，據悉約花費了50萬元，其中天台部分經外置樓梯抵達，鋪有地板、加裝了燒烤爐及戶外傢具，並可飽覽九龍城至啟德一帶開揚市景及海景，閒時可安坐賞景，更可與親朋友開派對燒烤，活動空間充足兼寫意舒服。整體而言，單位間隔頗四正實用，加上裝修新及備有部分傢具，可為新買家在裝潢費用上節省不少金錢。此外，曉薈距離港鐵宋皇臺站只需約5分鐘步程，鄰近亦有不少小巴及巴士前往各區，出入交通相當便利，而且步行往九龍城廣場及九龍城街市亦只要數分鐘，日常購物也便捷。

放盤單位資料

物業名稱：曉薈
地址：九龍城賈炳達道33
發展商：恒基兆業
樓齡：8
放盤單位：高層B (B949080 [C21-647])
叫價：1,650萬元
實用面積：700方呎 / @23,571
間隔：三房 (1套房)、連天台
單位相關資料：https://www.c21.hk/SecondHandProperty/PropertyDetail/C21-647-55856104
查詢電話：9800 4196 (世紀21百家地產 Johnny Siu)

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