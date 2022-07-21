有樓睇｜(好多相) 氣質優雅！錦繡花園近千呎中西合璧靚裝洋房

元朗老牌洋房屋苑錦繡花園，最早一期物業早在1979年入伙，在昔日交通還未便利的年代，前往錦繡花園猶如「長征」一樣，車程長而轉折。隨著不同交通網絡的開通，日常出入已大為改善，但屋苑四周氛圍則仍保留著獨有並難得的恬靜寫意。

裝潢陳設典雅新淨 現時錦繡花園放盤量約250個，其中位於河北第十一街的46號洋房，實用面積891方呎，屬原裝三房間隔，另設前後花園合共面積約629方呎，以及車房可泊一個車位，現以1,480萬元放售，平均實用呎價16,610元。洋房特別之處是裝修頗有古色古香況味，帶點中西合璧設計裝潢和陳設，令人有身處外地的錯覺，而且裝修尚算新淨，新買家可保留自用，大大節省需要全屋大翻新的時間和部分裝修費。洋房景觀以園景及對街洋房景為主，環境開揚清靜。