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地產
2022-07-21 19:14:16

有樓睇｜(好多相) 氣質優雅！錦繡花園近千呎中西合璧靚裝洋房

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呈長方形的大廳，放有木製長餐桌椅，配上雅緻的吊燈、裝飾璧鏡，以及帶點殖民色彩的樓梯，展現新舊交融的典雅氣派。

呈長方形的大廳，放有木製長餐桌椅，配上雅緻的吊燈、裝飾璧鏡，以及帶點殖民色彩的樓梯，展現新舊交融的典雅氣派。

元朗老牌洋房屋苑錦繡花園，最早一期物業早在1979年入伙，在昔日交通還未便利的年代，前往錦繡花園猶如「長征」一樣，車程長而轉折。隨著不同交通網絡的開通，日常出入已大為改善，但屋苑四周氛圍則仍保留著獨有並難得的恬靜寫意。

後花園面積闊大，一半鋪有木地板，部分則鋪設地磚及設有小水池，裝潢佈置恬靜優雅。 洋房前庭即大門位置，設有古雅的璧畫及以圖騰瓷磚砌成的洗手盆，盡顯典雅氣息。 晚上的洋房外貌。 廚房以滿有氣質的莫迪蘭綠廚櫃，配上白色半磚牆、深綠色窗框，每個空間細節都花過心思配搭。 主人房裝修和佈置雅緻舒適，間隔闊落見使。 主人房設有小露台，露台上還有小水池作裝飾。 古色古香的書房。 房間光猛開揚，望清幽園景，可讓小朋友安靜學習，綠化景觀亦有利眼睛健康。 位於一樓的浴室，企缸以馬賽克瓷磚鋪砌，精緻耐看。 洋房地下設有客廁，裝修新淨。 後花園有小型噴水池點綴。

裝潢陳設典雅新淨

現時錦繡花園放盤量約250個，其中位於河北第十一街的46號洋房，實用面積891方呎，屬原裝三房間隔，另設前後花園合共面積約629方呎，以及車房可泊一個車位，現以1,480萬元放售，平均實用呎價16,610元。洋房特別之處是裝修頗有古色古香況味，帶點中西合璧設計裝潢和陳設，令人有身處外地的錯覺，而且裝修尚算新淨，新買家可保留自用，大大節省需要全屋大翻新的時間和部分裝修費。洋房景觀以園景及對街洋房景為主，環境開揚清靜。

略高於市價 有議價空間

中原地產加州、葡萄園及古洞天巒C組分行經理徐愷鍵表示，現約250個錦繡花園放盤中，叫價介乎1,100萬至逾2,000萬元不等，價錢視乎呎數、裝修和座向而不同。上述放盤最初叫價1,590萬元，早前調低至現時的1,480萬元，價錢比市價略高，但有議價空間。他說：「一般沒有裝修的同類單位價錢約1,200萬元，兩者有約280萬元差距，有些客人會寧願將這筆錢作為裝修費，但亦有客人會覺得可大量節省全屋裝修的時間，可以快速入住，視乎不同客人的需要而定。」錦繡花園7月份至今暫錄3宗成交，其中一宗為H3街單號屋，實用面積1,035方呎，成交價1,448萬元，平均呎價13,990元，屬合理市價。

放盤單位資料

物業名稱：錦繡花園

地址：元朗錦繡花園河北第十一街

發展商：加拿大發展

樓齡：33

放盤單位：46號屋

叫價：1,480萬元（參考市值租金29,000元至30,000元）

實用面積：891方呎/@ 16,610

建築面積：1,150方呎/@ 12,869

間隔：三房、連花園、前庭

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查詢電話：6298 5470（中原地產 徐先生）

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