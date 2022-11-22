有樓睇｜(好多相)與森美做鄰居！嘉皇臺四房雙套大單位 附400萬豪裝

九龍塘廣播道是傳統市區豪宅地段，建築密度較低，居住環境相當寧靜舒適。該處物業樓齡普遍較大，其中單幢樓嘉皇臺屬較年輕物業，樓齡有20年，共提供94伙單位，部分為四房雙套大戶。據悉，商台DJ森美亦居於此，是由兩伙打通、面積約1,700方呎的相連單位。

望九龍市景 視野全無阻

是次介紹的放盤單位為嘉皇臺高層A室，實用面積1,764方呎，間隔四房兩套房及連工人套房，連車位叫價5,800萬元，平均實用呎價32,879元，單位同時以每月98,000元放租，實用呎租55元。單位最大賣點之一是擁有400萬元豪華裝修，布置華麗典雅，巨型大廳甚具氣派，加上窗外超開揚無阻的九龍市景，相當具氣派。單位設有4個睡房，其中2個為套房，房間面積亦十分闊大，其中套房浴室由雲石鋪砌，設有大浴缸和落地大窗，令每晚回家浸浴成一大樂事！