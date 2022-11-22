熱門搜尋:
C觀點 世界盃 正義迴廊 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2022-11-22 18:57:55

有樓睇｜(好多相)與森美做鄰居！嘉皇臺四房雙套大單位 附400萬豪裝

分享：
超闊落的L型巨廳，附有落地大窗，窗外市景一覽無遺。

超闊落的L型巨廳，附有落地大窗，窗外市景一覽無遺。

九龍塘廣播道是傳統市區豪宅地段，建築密度較低，居住環境相當寧靜舒適。該處物業樓齡普遍較大，其中單幢樓嘉皇臺屬較年輕物業，樓齡有20年，共提供94伙單位，部分為四房雙套大戶。據悉，商台DJ森美亦居於此，是由兩伙打通、面積約1,700方呎的相連單位。

雲石設計的客廳，盡顯豪宅氣派。 客廳的闊落程度，從放置的跑步機可見一斑。 飯廳設有大型恆溫酒櫃，是愛酒人士的理想家居。 單位座向南方，不單望全市景，更可遠眺部分海景。 主人套房浴室設落地大窗，可以一邊浸浴、一邊欣賞美景。 雲石套房浴室，簇新華麗。 主人套房可三邊下床，活動空間非常充裕。 主人套房浴室外設有衣帽間。 睡房間隔闊大實用，景觀望開揚市景。 睡房間隔闊大實用，景觀望開揚市景。 另一個套房面積十分寬敞，以翠綠山景為主。 另一個套房的浴室採企缸設計。 客廁面積也不細小。 偌大的下廚空間，方便呼朋喚友前來舉杯歡聚。 廚房屬半開放設計，設有小小的中島櫃，方便實用。

望九龍市景 視野全無阻

是次介紹的放盤單位為嘉皇臺高層A室，實用面積1,764方呎，間隔四房兩套房及連工人套房，連車位叫價5,800萬元，平均實用呎價32,879元，單位同時以每月98,000元放租，實用呎租55元。單位最大賣點之一是擁有400萬元豪華裝修，布置華麗典雅，巨型大廳甚具氣派，加上窗外超開揚無阻的九龍市景，相當具氣派。單位設有4個睡房，其中2個為套房，房間面積亦十分闊大，其中套房浴室由雲石鋪砌，設有大浴缸和落地大窗，令每晚回家浸浴成一大樂事！

放盤單位資料

物業名稱：嘉皇臺

地址：九龍塘廣播道83

發展商：嘉華

樓齡：20

放盤單位：高層A

叫價：5,800萬元 (連車位)

叫租：98,000

實用面積：1,764方呎 / @32,879 / @55

建築面積：2,300方呎 / @25,217 / @42

間隔：四房 (2套房)

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/The-Palace_MCF861

查詢電話：6700 1002 (中原地產 蘇先生)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受