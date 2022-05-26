有樓睇｜尚嶺唯一連天台特色戶 500萬金色品味豪裝（多圖）

金色予人奢華氣派的印象，若用在裝修上，必須拿捏得宜，才不易落入炫富土豪格調。位於石塘咀的單幢樓尚嶺，現時物業唯一的頂層連天台單位放盤兼放租，單位不但間隔獨有，裝修亦十分奢華講究，業主花了500萬元全屋大裝修，以淡淡的金色和大地色為視覺主軸，配合講究細節的建材和傢具，呈現內斂奢華的居家品味。

裝修逾年 精品豪宅 放盤單位實用面積有1,032方呎，採三房套間隔，主人套房設有衣帽間，另設有工人套房，天台面積則約470方呎，叫價5,380萬元，實用呎價52,132元；單位同時以85,000元放租，平均呎租約82元。代理表示，單位約在兩年前花逾一年時間進行全屋大裝修，整體裝修仍然非常新淨。由於單位樓底高，業主特別裝設別緻假天花和大型金屬吊燈，配合白色綴灰色紋理的雲石地板、一系列時尚質感傢具，以及大廳一列落地大窗，將自然光線大量引進室內，整體氣氛典雅華麗但絕不浮誇。單位景觀以山景和海景為主，可眺望維港景致，無論身處室內或是站在天台上，視野同樣廣闊吸引。