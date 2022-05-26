有樓睇｜尚嶺唯一連天台特色戶 500萬金色品味豪裝（多圖）

金色予人奢華氣派的印象，若用在裝修上，必須拿捏得宜，才不易落入炫富土豪格調。位於石塘咀的單幢樓尚嶺，現時物業唯一的頂層連天台單位放盤兼放租，單位不但間隔獨有，裝修亦十分奢華講究，業主花了500萬元全屋大裝修，以淡淡的金色和大地色為視覺主軸，配合講究細節的建材和傢具，呈現內斂奢華的居家品味。
裝修逾年 精品豪宅
放盤單位實用面積有1,032方呎，採三房套間隔，主人套房設有衣帽間，另設有工人套房，天台面積則約470方呎，叫價5,380萬元，實用呎價52,132元；單位同時以85,000元放租，平均呎租約82元。代理表示，單位約在兩年前花逾一年時間進行全屋大裝修，整體裝修仍然非常新淨。由於單位樓底高，業主特別裝設別緻假天花和大型金屬吊燈，配合白色綴灰色紋理的雲石地板、一系列時尚質感傢具，以及大廳一列落地大窗，將自然光線大量引進室內，整體氣氛典雅華麗但絕不浮誇。單位景觀以山景和海景為主，可眺望維港景致，無論身處室內或是站在天台上，視野同樣廣闊吸引。
叫價叫租 市價水平
中原地產西半山高級分區營業經理黃雪飛表示，由於尚嶺連天台特色單位只有一個，沒有比較亦較難與同區其他特色戶作對比，但單以罕有度及500萬元華麗靚裝兩大條件，目前叫價及叫租價均屬市價合理水平。現時尚嶺放盤量以一房戶為主，數目約10多個，平均呎價25,000萬元。
放盤單位資料
物業名稱：尚嶺
地址：石塘咀山道100號
發展商：遠東發展
樓齡：6年
放盤單位：高層A室連天台
叫價：5,380萬元
叫租：85,000元
實用面積：1,032方呎
間隔：三房（1套房連衣帽間及工人套房）
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