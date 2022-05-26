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地產
2022-05-26 19:15:26

有樓睇｜尚嶺唯一連天台特色戶 500萬金色品味豪裝（多圖）

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長方形寬敞大廳，以華麗假天花和別緻燈飾作分隔，飯廳一邊更外接小露台。

長方形寬敞大廳，以華麗假天花和別緻燈飾作分隔，飯廳一邊更外接小露台。

金色予人奢華氣派的印象，若用在裝修上，必須拿捏得宜，才不易落入炫富土豪格調。位於石塘咀的單幢樓尚嶺，現時物業唯一的頂層連天台單位放盤兼放租，單位不但間隔獨有，裝修亦十分奢華講究，業主花了500萬元全屋大裝修，以淡淡的金色和大地色為視覺主軸，配合講究細節的建材和傢具，呈現內斂奢華的居家品味。

單位內置樓梯直達天台，樓梯裝有踏步燈，感覺華麗實用。 主人套房的對角大窗，飽覽無敵海景，景致一流。 主人套房設有衣帽間，裝修精緻奢華，同時非常實用。 浴室採用透明落地企缸，配上米白色雲石及地磚，感覺典雅又有氣派。 廚房有齊各種大型專業的廚具和電器。 單位部分景觀為山景和開揚樓景。 天台每個角落各有不同開揚視野。 天台每個角落各有不同開揚視野。

裝修逾年 精品豪宅

放盤單位實用面積有1,032方呎，採三房套間隔，主人套房設有衣帽間，另設有工人套房，天台面積則約470方呎，叫價5,380萬元，實用呎價52,132元；單位同時以85,000元放租，平均呎租約82元。代理表示，單位約在兩年前花逾一年時間進行全屋大裝修，整體裝修仍然非常新淨。由於單位樓底高，業主特別裝設別緻假天花和大型金屬吊燈，配合白色綴灰色紋理的雲石地板、一系列時尚質感傢具，以及大廳一列落地大窗，將自然光線大量引進室內，整體氣氛典雅華麗但絕不浮誇。單位景觀以山景和海景為主，可眺望維港景致，無論身處室內或是站在天台上，視野同樣廣闊吸引。

叫價叫租 市價水平

中原地產西半山高級分區營業經理黃雪飛表示，由於尚嶺連天台特色單位只有一個，沒有比較亦較難與同區其他特色戶作對比，但單以罕有度及500萬元華麗靚裝兩大條件，目前叫價及叫租價均屬市價合理水平。現時尚嶺放盤量以一房戶為主，數目約10多個，平均呎價25,000萬元。

放盤單位資料

物業名稱：尚嶺

地址：石塘咀山道100

發展商：遠東發展

樓齡：6

放盤單位：高層A室連天台

叫價：5,380萬元

叫租：85,000

實用面積：1,032方呎

間隔：三房（1套房連衣帽間及工人套房）

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E5%B0%9A%E5%B6%BA_LHJ383?theme=buy

查詢電話：9773 0383（中原地產 黃小姐）

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