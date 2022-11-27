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地產
2022-11-27 17:28:36

有樓睇｜屯門南浪海灣優質高層兩房 全屋享寧靜海景

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單位以市景和海景為主，同時遠眺山景。

單位以市景和海景為主，同時遠眺山景。

位於屯門青山灣畔近海地段的南浪海灣，鄰近避風塘，單位景觀和居住環境皆不俗。屋苑以法國南部風光為設計主題，配備3萬方呎住客會所及15萬方呎平台花園，各類設施齊全；而距離屯門市中心只需約10分鐘步程，同時鄰近輕鐵豐景園站，附近也有不少巴士站和小巴站，出入交通方便。現時屋苑有一個高層兩房單位放租，座向和景觀都優質，更附有新淨企裝。

屯門南浪海灣以法國南部風光為屋苑設計主題，雖然樓齡已有22年，但保養不俗。(資料圖片) 鑽石型大廳採落地玻璃窗設計，一室光猛開揚。 客廳和飯廳間隔鮮明，寬敞又實用。 長方形開則的主人房，設有L型大窗，窗外是遠樓景和海景。 闊大的廚房，實用又光猛。 「明廁」浴室非常闊落，有充裕空間擺放洗衣機。

優質租盤 租金屬合理市價

介紹的放租單位為南浪海灣2座高層E室，實用面積524方呎，屬兩房間隔，大廳採鑽石型設計，間隔相當闊落，客廳和飯廳分隔明顯，而且座向東南，望開揚市景和海景，並遠眺山景，室內非常光猛，感覺舒服無侷促感。兩個睡房同樣望海景及遠樓景，間隔四正見使。至於廚房和浴室，分別設有大窗，加上位處高層，令室內光線充足之餘兼空氣亦流通，整體居住環境寧靜舒服。單位業主現時叫租15,500元，平均呎價30元，代理表示單位屬屋苑優質租盤，租金叫價屬市價水平。

放盤單位資料

物業名稱：南浪海灣

地址：屯門恒富街23

發展商：中國海外、大昌集團、菱電發展、僑光集團

樓齡：22

放盤單位：2座高層E (物業編號：AN234533)

叫租：15,500

實用面積：524方呎 / @30

建築面積：711方呎 / @22

間隔：兩房

單位相關資料：https://www.manyw.com/details/?276011

查詢電話：2186 7872 (祥益地產 屯門御海灣分行黃先生)

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