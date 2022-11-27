有樓睇｜屯門南浪海灣優質高層兩房 全屋享寧靜海景

位於屯門青山灣畔近海地段的南浪海灣，鄰近避風塘，單位景觀和居住環境皆不俗。屋苑以法國南部風光為設計主題，配備3萬方呎住客會所及15萬方呎平台花園，各類設施齊全；而距離屯門市中心只需約10分鐘步程，同時鄰近輕鐵豐景園站，附近也有不少巴士站和小巴站，出入交通方便。現時屋苑有一個高層兩房單位放租，座向和景觀都優質，更附有新淨企裝。

優質租盤 租金屬合理市價 介紹的放租單位為南浪海灣2座高層E室，實用面積524方呎，屬兩房間隔，大廳採鑽石型設計，間隔相當闊落，客廳和飯廳分隔明顯，而且座向東南，望開揚市景和海景，並遠眺山景，室內非常光猛，感覺舒服無侷促感。兩個睡房同樣望海景及遠樓景，間隔四正見使。至於廚房和浴室，分別設有大窗，加上位處高層，令室內光線充足之餘兼空氣亦流通，整體居住環境寧靜舒服。單位業主現時叫租15,500元，平均呎價30元，代理表示單位屬屋苑優質租盤，租金叫價屬市價水平。