有樓睇｜屯門御海灣靚裝兩房租盤 望全避風塘海景

屯門半新屋苑御海灣，屬新鴻基旗下物業，位置鄰近輕鐵屯門泳池站，日後亦有屯門南延線開通，日後交通將更為方便。屋苑目前有一伙高層望屯門避風塘海景的靚裝兩房單位放租，除了有發展商入伙時隨樓附送的裝修及基本家電配套外，亦備有部分傢俬，屬屋苑優質租盤，新租客基本上只需帶齊個人行李，即可入住。

會所設施齊 生活配套便利

上述放租單位為屯門御海灣1座高層G室，實用面積437方呎，採兩房間隔，現時以16,000元放租，平均呎租37元。單位最大賣點之一是附有雅緻新淨裝修，加上面向屯門避風塘，全海景致非常開揚吸引，居住環境清幽寧靜。此外，屋苑會所設施亦多元化，設有泳池、臨海健身室及SPA水療等設備，加上鄰近有屯門游泳池、單車公園、高爾夫球中心及寵物公園等，日常康樂設施應有盡有。至於生活配套，屋苑基座設有商舖，附近屯門中央廣場亦有店舖及酒樓，而鄰近三聖邨及友愛邨則有街市、商場及各類食肆，日常採買頗便利。